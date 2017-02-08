Обновленный Porsche Macan вышел на тесты

Шпионские снимки прототипа рестайлингового кроссовера появились во всемирной сети. Отмечается, что новый SUV получил незначительные изменения в экстерьере, а также некоторые элементы оснащения.
Стоит отметить, что закамуфлированная задняя часть кузова говорит о том, что задняя оптика обновленного Macan будет выглядеть несколько иначе, чем аналогичные элементы актуального поколения кроссовера.
Конечно, опубликованные шпионские снимки не дают информации о интерьере новинки, однако, по мнению экспертов, в салоне может расположиться мультимедийная система. Помимо этого, новое поколение Macan получит модифицированную трансмиссию, которая поможет раскрыть все ресурсы двигателя.
Информации о дате выхода модели на европейский рынок пока нет, также, как и данных о цене.
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Стоит отметить, что закамуфлированная задняя часть кузова говорит о том, что задняя оптика обновленного Macan будет выглядеть несколько иначе, чем аналогичные элементы актуального поколения кроссовера. Конечно, опубликованные шпионские снимки не дают информации о интерьере новинки, однако, по мнению экспертов, в салоне может расположиться мультимедийная система. Помимо этого, новое поколение Macan получит модифицированную трансмиссию, которая поможет раскрыть все ресурсы двигателя. Информации о дате выхода модели на европейский рынок пока нет, также, как и данных о цене.
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