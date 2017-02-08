8 февраля 2017, 11:19

Обновленный Porsche Macan вышел на тесты

Шпионские снимки прототипа рестайлингового кроссовера появились во всемирной сети. Отмечается, что новый SUV получил незначительные изменения в экстерьере, а также некоторые элементы оснащения.
Стоит отметить, что закамуфлированная задняя часть кузова говорит о том, что задняя оптика обновленного Macan будет выглядеть несколько иначе, чем аналогичные элементы актуального поколения кроссовера.
 
Конечно, опубликованные шпионские снимки не дают информации о интерьере новинки, однако, по мнению экспертов, в салоне может расположиться мультимедийная система. Помимо этого, новое поколение Macan получит модифицированную трансмиссию, которая поможет раскрыть все ресурсы двигателя.
 
Информации о дате выхода модели на европейский рынок пока нет, также, как и данных о цене.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Macan Turbo 3.6 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин400
Объем двигателя3604
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл11.8
Загородный цикл7.8
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Купить авто Порш, Порше Макан

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Porsche Cayenne
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Владикавказ РСО-Алания
Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Porsche Автомудрость Porsche АвтоПитер Porsche Дизайн и тюнинг Porsche Новинки и концепт кары Porsche Новости и акции автосалонов Porsche Автосалоны и дилеры марки Porsche Аренда и прокат авто марки Porsche Автоклубы и форумы автозавчастей марки Porsche Автосервисы и магазины автозапчастей марки Porsche
Главные материалы
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Porsche Macan
Купить Porsche Macan 2015 в Москве
4 094 750 Р
Купить Porsche Macan 2014 в Москве
3 722 760 Р
Купить Porsche Macan 2014 в Москве
5 500 000 Р
Купить Porsche Macan 2015 в Москве
3 049 000 Р
Купить Porsche Macan 2014 в Москве
3 990 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 66 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Macan
Обновленный Porsche Macan вышел на тесты
Стоит отметить, что закамуфлированная задняя часть кузова говорит о том, что задняя оптика обновленного Macan будет выглядеть несколько иначе, чем аналогичные элементы актуального поколения кроссовера. Конечно, опубликованные шпионские снимки не дают информации о интерьере новинки, однако, по мнению экспертов, в салоне может расположиться мультимедийная система. Помимо этого, новое поколение Macan получит модифицированную трансмиссию, которая поможет раскрыть все ресурсы двигателя. Информации о дате выхода модели на европейский рынок пока нет, также, как и данных о цене.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG