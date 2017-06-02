2 июня 2017, 09:41

Обновленный ситикар Toyota Aygo X-Claim получил ценник

Компания Toyota назвала цену на новый Aygo X-Claim, реализация которого началась в Великобритании, но пока только под заказ. Во всей стране будет доступно всего 350 авто модели.
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Все автомобили, изготовленные для британских покупателей, получат белый окрас с яркими акцентами цвета Burgundy и черными вставками на переднем бампере. На Aygo X-Claim поставлен на 15-дюймовые колесные диски с колпаками цвета Burgundy. Такая же цветовая гамма выбрана производителем и для интерьера нового ситикара. Кресла автомобиля отделаны черной кожей с различными контрастирующими элементами.
 
Также ситикар оборудован штатным информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов. Также машина оснащена реверсивной камерой, противотуманными фонарями, кондиционером.
 
Новый Toyota Aygo X-Claim доступен по цене от 18 225 долларов. В комплектацию входит 5-скоростная механическая трансмиссия. Автомобиль с «автоматом» обойдется покупателям по цене от 19 125 долларов.
 
Производитель рассматривает городскую машину как соперника Volkswagen Up, Skoda Citigo и Seat Mii.

Комплектации и технические характеристики

Toyota Aygo 1.0 12V
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2014
КузовХэтчбек
Количество дверей/мест3(5)/4(5)
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин68/6000
Объем двигателя998
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая(Механическая 5-ступенчатая роботизированная)
ПриводНа передние колеса
Городской цикл5,5 (5,5)
Загородный цикл3,9 (4,1)
Смешанный цикл4,5 (4,6)
ТопливоБензин А-95
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Обновленный ситикар Toyota Aygo X-Claim получил ценник
Все автомобили, изготовленные для британских покупателей, получат белый окрас с яркими акцентами цвета Burgundy и черными вставками на переднем бампере. На Aygo X-Claim поставлен на 15-дюймовые колесные диски с колпаками цвета Burgundy. Такая же цветовая гамма выбрана производителем и для интерьера нового ситикара. Кресла автомобиля отделаны черной кожей с различными контрастирующими элементами. Также ситикар оборудован штатным информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов. Также машина оснащена реверсивной камерой, противотуманными фонарями, кондиционером. Новый Toyota Aygo X-Claim доступен по цене от 18 225 долларов. В комплектацию входит 5-скоростная механическая трансмиссия. Автомобиль с «автоматом» обойдется покупателям по цене от 19 125 долларов. Производитель рассматривает городскую машину как соперника Volkswagen Up, Skoda Citigo и Seat Mii.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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