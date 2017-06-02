2 июня 2017, 09:41
Обновленный ситикар Toyota Aygo X-Claim получил ценник
Компания Toyota назвала цену на новый Aygo X-Claim, реализация которого началась в Великобритании, но пока только под заказ. Во всей стране будет доступно всего 350 авто модели.
Все автомобили, изготовленные для британских покупателей, получат белый окрас с яркими акцентами цвета Burgundy и черными вставками на переднем бампере. На Aygo X-Claim поставлен на 15-дюймовые колесные диски с колпаками цвета Burgundy. Такая же цветовая гамма выбрана производителем и для интерьера нового ситикара. Кресла автомобиля отделаны черной кожей с различными контрастирующими элементами.
Также ситикар оборудован штатным информационно-развлекательным комплексом с сенсорным экраном диагональю 7 дюймов. Также машина оснащена реверсивной камерой, противотуманными фонарями, кондиционером.
Новый Toyota Aygo X-Claim доступен по цене от 18 225 долларов. В комплектацию входит 5-скоростная механическая трансмиссия. Автомобиль с «автоматом» обойдется покупателям по цене от 19 125 долларов.
Производитель рассматривает городскую машину как соперника Volkswagen Up, Skoda Citigo и Seat Mii.
Комплектации и технические характеристики
|Toyota Aygo 1.0 12V
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3(5)/4(5)
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|68/6000
|Объем двигателя
|998
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая(Механическая 5-ступенчатая роботизированная)
|Привод
|На передние колеса
|Городской цикл
|5,5 (5,5)
|Загородный цикл
|3,9 (4,1)
|Смешанный цикл
|4,5 (4,6)
|Топливо
|Бензин А-95
|Все характеристики
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