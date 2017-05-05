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5 мая 2017, 13:09

Обновленный SsangYong G4 Rexton вышел на рынок

SsangYong объявил о начале реализации обновленной модели SsangYong G4 Rexton, которая уже доступна на территории Южной Кореи по цене 34 000 000 вон, что эквивалентно 1 700 000 рублей.
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Сообщается, что новинка обладает большими габаритами по сравнению с предшественником: длина – 485 см, ширина – 190 см, высота – 180 см, а колесная база увеличена до 287 см. Транспортное средство доступно в двух вариациях: 5- и 7-местной. Внедорожник оснащен светодиодной головной оптикой, имеет 9 подушек безопасности, систему автоторможения и камеры по периметру машины.
 
Предварительные заказы на новый автомобиль принимали до середины апреля. Таким образом собрано не менее 3 000 заявок.
 
Среди оборудования стоит выделить штатный мультимедийный комплекс, поддерживающим смартфоны. Под капотом внедорожника расположился 2-литровый турбированный двигатель в паре с 6-скоростной АКПП, генерирующий около 220 л.с. Доступна и вторая вариация с 2,2-литровым турбодизелем 180 л.с. с 7-ступенчатой «механикой».
 
Стоит отметить, что автомобиль имеет рамную конструкцию, и рама кроссовера SUV выполнена из высокопрочной стали.
 
Ожидается, что в Россию G4 Rexton поступит в следующем году.

Комплектации и технические характеристики

SsangYong Rexton Original 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин155
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл8.9
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл7.2
ТопливоДТ
Все характеристики
Новинки и концепт кары Санг Енг, Санг Йонг, ССангЙонг Рекстон

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Отзывы по теме
Форум SsangYong Rexton II
рекстон у меня с 2008г (он же год выпуска) ездить приходится много по разным дорогам, проходимоть на все 100, машина супер, богажник просто бомба, без раскладки сиденьев две кавказкие овчарки спокойно помещаются, за 6 лет была замена левой шаровой, аккумулятора-это весь серьезный ремонт!
ирина
SsangYong в России: 2.7 кратный рост!
| с гарантией полная задница россияне не покупайте солеровских машин Я с Вами соледарен, я уж точно столкнулся с гарантией 25 дней машина у ОД, а я хожу пешком и меня кормят обещаниями Соллерс говорит что в течении пяти дней закончат диагностику прикольно по 30 дней диагностируют. Люди хотите геморой ...
Cthutq
Кроссоверы с полным приводом
Ну, Рено этот трудно назвать настоящим кроссовером. Хороши по экономичности СсангЕнги (вот катаю сейчас на Ставике дядькином, город - меньше десятки, трасса - меньше восьми, красота) .
Farion
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Обновленный SsangYong G4 Rexton вышел на рынок
Сообщается, что новинка обладает большими габаритами по сравнению с предшественником: длина – 485 см, ширина – 190 см, высота – 180 см, а колесная база увеличена до 287 см. Транспортное средство доступно в двух вариациях: 5- и 7-местной. Внедорожник оснащен светодиодной головной оптикой, имеет 9 подушек безопасности, систему автоторможения и камеры по периметру машины. Предварительные заказы на новый автомобиль принимали до середины апреля. Таким образом собрано не менее 3 000 заявок. Среди оборудования стоит выделить штатный мультимедийный комплекс, поддерживающим смартфоны. Под капотом внедорожника расположился 2-литровый турбированный двигатель в паре с 6-скоростной АКПП, генерирующий около 220 л.с. Доступна и вторая вариация с 2,2-литровым турбодизелем 180 л.с. с 7-ступенчатой «механикой». Стоит отметить, что автомобиль имеет рамную конструкцию, и рама кроссовера SUV выполнена из высокопрочной стали. Ожидается, что в Россию G4 Rexton поступит в следующем году.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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