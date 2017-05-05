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5 мая 2017, 13:09
Обновленный SsangYong G4 Rexton вышел на рынок
SsangYong объявил о начале реализации обновленной модели SsangYong G4 Rexton, которая уже доступна на территории Южной Кореи по цене 34 000 000 вон, что эквивалентно 1 700 000 рублей.
Сообщается, что новинка обладает большими габаритами по сравнению с предшественником: длина – 485 см, ширина – 190 см, высота – 180 см, а колесная база увеличена до 287 см. Транспортное средство доступно в двух вариациях: 5- и 7-местной. Внедорожник оснащен светодиодной головной оптикой, имеет 9 подушек безопасности, систему автоторможения и камеры по периметру машины.
Предварительные заказы на новый автомобиль принимали до середины апреля. Таким образом собрано не менее 3 000 заявок.
Среди оборудования стоит выделить штатный мультимедийный комплекс, поддерживающим смартфоны. Под капотом внедорожника расположился 2-литровый турбированный двигатель в паре с 6-скоростной АКПП, генерирующий около 220 л.с. Доступна и вторая вариация с 2,2-литровым турбодизелем 180 л.с. с 7-ступенчатой «механикой».
Стоит отметить, что автомобиль имеет рамную конструкцию, и рама кроссовера SUV выполнена из высокопрочной стали.
Ожидается, что в Россию G4 Rexton поступит в следующем году.
Комплектации и технические характеристики
|SsangYong Rexton Original 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/7
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|155
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|6.2
|Смешанный цикл
|7.2
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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Отзывы по теме
рекстон у меня с 2008г (он же год выпуска) ездить приходится много по разным дорогам, проходимоть на все 100, машина супер, богажник просто бомба, без раскладки сиденьев две кавказкие овчарки спокойно помещаются, за 6 лет была замена левой шаровой, аккумулятора-это весь серьезный ремонт!
| с гарантией полная задница россияне не покупайте солеровских машин Я с Вами соледарен, я уж точно столкнулся с гарантией 25 дней машина у ОД, а я хожу пешком и меня кормят обещаниями Соллерс говорит что в течении пяти дней закончат диагностику прикольно по 30 дней диагностируют. Люди хотите геморой ...
Ну, Рено этот трудно назвать настоящим кроссовером. Хороши по экономичности СсангЕнги (вот катаю сейчас на Ставике дядькином, город - меньше десятки, трасса - меньше восьми, красота) .
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