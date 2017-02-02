Обновленный Subaru Legacy готов к премьере в Чикаго
Автомобиль оснащается бесступенчатым вариатором Lineartronic, бензиновыми атмосферниками: 2,5 литра (175 л.с.) и 3,6 литра (256 л.с.), а также фирменной системой симметричного полного привода и системой управления вектором тяги Active Torque Vectoring (ATV).
Производитель говорит, что сделал автомобиль еще более управляемым - благодаря изменению логики работы электроусилителя руля (EPS). Немного изменены настройки подвески, а также улучшен акустический комфорт в салоне: добавлены шумо- и виброизолирующие материалы, используются более эффективные уплотнители, предотвращающие проникновение шума из моторного отсека в салон, снижен шум работы трансмиссии (новая цепь вариатора).
Legacy New получил функцию Steering Responsive Headlight, которая изменяет направление света фар при движении в повороте, и технологию High Beam Assist для автоматического изменения ближнего света фар на дальний и, наоборот, в зависимости от обстановки перед автомобилем. Все версии оснащены системой помощи при спуске с уклона.
Опционально доступна система помощи водителю EyeSight. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения для предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. Система автоматического торможения при движении задним ходом способна остановить автомобиль, если при движении обнаруживается препятствие.
Во все комплектации включена функция автоматического включения/выключения фар головного света, позволяющая освещать путь при приближении к автомобилю или удалении от него, а также автоматического закрытия/открытия дверей.
О начале российских продаж новинки в официальном релизе импортера ничего не сообщается.
От себя добавим, что в 2016 году Subaru смогла реализовать в нашей стране 5 638 новых автомобилей. Минус к результату 2015 года составил 18%. Этого компании хватило для того, чтобы попасть в престижный ТОП-25 наиболее успешных брендов.
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