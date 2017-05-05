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5 мая 2017, 13:59
Volkswagen Polo свежей генерации ждет встречи с покупателями. Видео
Видеоролик, по сути, являющийся официальной презентацией новой генерации хэтчбека Volkswagen Polo, появился в сети. Официальная офлайн-презентация новинки запланирована на сентябрь в рамках автомобильной выставки во Франкфурте.
Свежая генерация известной модели создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.
Не исключен вариант, когда топовые комплектации обзаведутся цифровой панелью приборов и возможностью автоматической парковки Park Pilot. Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке.
Данный двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.8
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|5.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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