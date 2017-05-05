70
5 мая 2017, 13:59

Volkswagen Polo свежей генерации ждет встречи с покупателями. Видео

Видеоролик, по сути, являющийся официальной презентацией новой генерации хэтчбека Volkswagen Polo, появился в сети. Официальная офлайн-презентация новинки запланирована на сентябрь в рамках автомобильной выставки во Франкфурте.
^
Свежая генерация известной модели создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.
Volkswagen Polo
Выпускается с 1988 г.
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Объявлений: 1308
Отзывов: 11
Не исключен вариант, когда топовые комплектации обзаведутся цифровой панелью приборов и возможностью автоматической парковки Park Pilot. Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке.
 
Данный двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл5.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Поло Седан

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
Главный козырь заключается в том, что разработан автомобиль специально для России. Немцы создали седан, максимально отвечающий ожиданиям и потребностям наших соотечественников. Polo Sedan – довольно-таки стильный, мощный, надежный, экономичный, удобный и вместительный. Даже в базовой комплектации ...
Auto
ТОП-5 автомобилей для студентов
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Bazil
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Сам себе мастер: кому нужна аренда сервиса?
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Продажа Volkswagen Polo
Объявления о продаже Volkswagen Polo
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Polo
Volkswagen Polo свежей генерации ждет встречи с покупателями. Видео
Свежая генерация известной модели создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.{{model_1854}}Не исключен вариант, когда топовые комплектации обзаведутся цифровой панелью приборов и возможностью автоматической парковки Park Pilot. Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке. Данный двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Республика Башкортостан Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG