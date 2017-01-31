31 января 2017, 18:40

Обновленный Volkswagen Tiguan прибыл в Россию

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan добрался к первым российским покупателям. Отмечается, что дебютным автомобилем стал серебристый внедорожник в комплектации Comfortline, оснащенный 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в тандеме с системой полного привода 4Motion и 7-диапазонной АКПП.
На российском автомобильном рынке модель будет представлена с бензиновыми 1,4- и 2-литровыми турбированными агрегатами, производительность которых составит от 125 до 220 л.с.
 
Новый Tiguan предложен в вариантах исполнения Trendline, Comfortline и Highline. Стартовая комплектация оснащается 5-дюймовым мультимедийным центром, системой ESP, 17-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодными элементами оптики. Для топовой комплектации доступен ряд современных активных систем безопасности.
 
Самая доступная версия Tiguan обойдется в 1 459 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Tiguan Trendline 1.4 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.3
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Тигуан

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
Вячеслав
Volkswagen и Skoda «своими» руками
"специалистов по сборке немецких и шведских автомобилей" - и какую же из упомянутых в статье моделей автор считает шведской? А вообще текст напоминает рекламу.
Старый Ворчун
Новый VW Tiguan появится в России в июле
Так уже не загорами июль месяц, а ничего ещё не известно.
Николай
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Обновленный Volkswagen Tiguan прибыл в Россию
На российском автомобильном рынке модель будет представлена с бензиновыми 1,4- и 2-литровыми турбированными агрегатами, производительность которых составит от 125 до 220 л.с. Новый Tiguan предложен в вариантах исполнения Trendline, Comfortline и Highline. Стартовая комплектация оснащается 5-дюймовым мультимедийным центром, системой ESP, 17-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодными элементами оптики. Для топовой комплектации доступен ряд современных активных систем безопасности. Самая доступная версия Tiguan обойдется в 1 459 000 рублей.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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