Обновленный Volkswagen Tiguan прибыл в Россию

Рестайлинговый Volkswagen Tiguan добрался к первым российским покупателям. Отмечается, что дебютным автомобилем стал серебристый внедорожник в комплектации Comfortline, оснащенный 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с., который работает в тандеме с системой полного привода 4Motion и 7-диапазонной АКПП.
На российском автомобильном рынке модель будет представлена с бензиновыми 1,4- и 2-литровыми турбированными агрегатами, производительность которых составит от 125 до 220 л.с.
Новый Tiguan предложен в вариантах исполнения Trendline, Comfortline и Highline. Стартовая комплектация оснащается 5-дюймовым мультимедийным центром, системой ESP, 17-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодными элементами оптики. Для топовой комплектации доступен ряд современных активных систем безопасности.
Самая доступная версия Tiguan обойдется в 1 459 000 рублей.
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
На российском автомобильном рынке модель будет представлена с бензиновыми 1,4- и 2-литровыми турбированными агрегатами, производительность которых составит от 125 до 220 л.с. Новый Tiguan предложен в вариантах исполнения Trendline, Comfortline и Highline. Стартовая комплектация оснащается 5-дюймовым мультимедийным центром, системой ESP, 17-дюймовыми колесными дисками, а также светодиодными элементами оптики. Для топовой комплектации доступен ряд современных активных систем безопасности. Самая доступная версия Tiguan обойдется в 1 459 000 рублей.
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