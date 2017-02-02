2 февраля 2017, 19:23

Обновленный Volkswagen Touareg выведен на тесты

Новое поколение Volkswagen Touareg замечено во время испытаний в Швеции. В Интернете уже появились первые шпионские фотоснимки тестового прототипа кроссовера нового поколения.
Кузов автомобиля был скрыт под специальной камуфляжной пленкой. По словам экспертов, автомобиль будет построен на базе платформы MLB EVO, которая также легла в основу Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.
 
Отметим, что актуальное поколение кроссовера Volkswagen Touareg является наиболее старой моделью в распоряжении немецкого автопроизводителя. Кроссовер выпускается с 2010 года практически без каких-либо серьезных изменений в дизайне и интерьере.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Touareg R-Line 3.6 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3597
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген Туарег

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touareg
хочу купить туарег 2007 г.в. 2,5 л. Посоветуйте стоит или нет. Имею ввиду возможные затраты на обслуживание для этого года выпуска. А то ведь возьмешь за 700 да ещё вложишь 150. Слышал что замена ремня ГРМ чуть ли не 150 т.р. И вообще его возможные болячки. Буду весьма благодарен человеку, который поможет ...
vmaxrin@mail.ru
Volkswagen Touareg: Комфортабельный диван
это машина сочетает все качества, комфорт , скорость и самое главное для наших дорог это ПРОХОДИМОСТЬ!на счет мощности то он в поряде!!!, хотя смотря еще какой движок!
Дехант Александр
Новый VW Touareg ждем три месяца
А вы рискните, говорю серьезно, кто не рискует не пьет шампанское.
Cherkez
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Обновленный Volkswagen Touareg выведен на тесты
Кузов автомобиля был скрыт под специальной камуфляжной пленкой. По словам экспертов, автомобиль будет построен на базе платформы MLB EVO, которая также легла в основу Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Отметим, что актуальное поколение кроссовера Volkswagen Touareg является наиболее старой моделью в распоряжении немецкого автопроизводителя. Кроссовер выпускается с 2010 года практически без каких-либо серьезных изменений в дизайне и интерьере.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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