Обновленный Volkswagen Touareg выведен на тесты

Новое поколение Volkswagen Touareg замечено во время испытаний в Швеции. В Интернете уже появились первые шпионские фотоснимки тестового прототипа кроссовера нового поколения.
Кузов автомобиля был скрыт под специальной камуфляжной пленкой. По словам экспертов, автомобиль будет построен на базе платформы MLB EVO, которая также легла в основу Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.
Отметим, что актуальное поколение кроссовера Volkswagen Touareg является наиболее старой моделью в распоряжении немецкого автопроизводителя. Кроссовер выпускается с 2010 года практически без каких-либо серьезных изменений в дизайне и интерьере.
хочу купить туарег 2007 г.в. 2,5 л. Посоветуйте стоит или нет. Имею ввиду возможные затраты на обслуживание для этого года выпуска. А то ведь возьмешь за 700 да ещё вложишь 150. Слышал что замена ремня ГРМ чуть ли не 150 т.р. И вообще его возможные болячки. Буду весьма благодарен человеку, который поможет ...
Кузов автомобиля был скрыт под специальной камуфляжной пленкой. По словам экспертов, автомобиль будет построен на базе платформы MLB EVO, которая также легла в основу Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus. Отметим, что актуальное поколение кроссовера Volkswagen Touareg является наиболее старой моделью в распоряжении немецкого автопроизводителя. Кроссовер выпускается с 2010 года практически без каких-либо серьезных изменений в дизайне и интерьере.
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