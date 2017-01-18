18 января 2017, 09:59

Обновленный Volkswagen T-ROC ждут в конце 2017 года

Концепт новинки был представлен в 2014 году. Автомобиль вошел в серийное производство, также как у представленного прототипа, у модели будет 2 двери. Производители позиционируют T-ROC в качестве автомобиля С-сегмента.
T-ROC обзавелся новой передней панелью и иным дизайном салона. Производители разработали автомобиль на платформе VW MQB.
 
У новинки имеется съемная цветная крыша, в нижней части багажника для нее выделен целый отсек. Базовая комплектация новинки доступна с передним электрогидравлическим приводом Haldex, благодаря этому крутящийся момент распределяется между передней и задней осями.
 
Под капотом Volkswagen T-ROC установлен 1,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель TSI. Силовая установка работает на пару с 6-ступенчатой механической коробкой передач. По некоторым данным, после начала продаж автомобиля может появиться версия с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Обновленный Volkswagen T-ROC ждут в конце 2017 года
T-ROC обзавелся новой передней панелью и иным дизайном салона. Производители разработали автомобиль на платформе VW MQB. У новинки имеется съемная цветная крыша, в нижней части багажника для нее выделен целый отсек. Базовая комплектация новинки доступна с передним электрогидравлическим приводом Haldex, благодаря этому крутящийся момент распределяется между передней и задней осями. Под капотом Volkswagen T-ROC установлен 1,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель TSI. Силовая установка работает на пару с 6-ступенчатой механической коробкой передач. По некоторым данным, после начала продаж автомобиля может появиться версия с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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