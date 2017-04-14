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14 апреля 2017, 11:31

Обновленный Volvo S90 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке

Пассажирам новинки наверняка будет удобнее, ведь в автомобиле появилось дополнительное пространство для их ног. Также покупатели оценят центральный подлокотник и кожаную отделку с деревянными акцентами на панели приборов.
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Обновленный Volvo S90 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке Volvo S90, Volvo S90
 
Volvo S90
Новый от 2 641 000 до 3 586 000 Р
Volvo S90 2018 модельного года оснащена бензиновым мотором мощностью 400 л.с. Также будут предложены версии с 316 и 250-сильными двигателями. В базовом варианте есть панорамный люк и Sensus Connect управления медиасистемой.
 
Учитывая лимитированный тираж модели из-за высокой стоимости, предусмотрена оплата за его доставку покупателю в размере почти 1 000 долларов.
 
В максимальной комплектации модель обойдется в 63 650 долларов. Если покупатель захочет иметь дополнительные опции – например, панорамный люк и систему стабилизации, то цена может еще увеличиться.
Новинки и концепт кары Вольво C90

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Обновленный Volvo S90 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке
 {{model_1899}}Volvo S90 2018 модельного года оснащена бензиновым мотором мощностью 400 л.с. Также будут предложены версии с 316 и 250-сильными двигателями. В базовом варианте есть панорамный люк и Sensus Connect управления медиасистемой. Учитывая лимитированный тираж модели из-за высокой стоимости, предусмотрена оплата за его доставку покупателю в размере почти 1 000 долларов. В максимальной комплектации модель обойдется в 63 650 долларов. Если покупатель захочет иметь дополнительные опции – например, панорамный люк и систему стабилизации, то цена может еще увеличиться.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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