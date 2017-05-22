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22 мая 2017, 15:13

Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии

В минувшее воскресенье петербуржцы и гости города смогли наблюдать за парадом ретромобилей. На сей раз модели автобусов из прошлого возглавлял автомобиль будущего: беспилотная «MatrЁshka». Правда, двигалась она пока под управлением водителя.
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  Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии Volgabus Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии Volgabus Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии Volgabus Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
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Нашумевший российский проект постоянно находится под прицелом обсуждения. Одни сравнивают беспилотный автобус с некогда амбициозными «Ёмобилями», которые так и не дошли до конвейера, другие – пророчат транспортному средству светлое будущее.

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  Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп», рассказал порталу 110km.ru, что  «MatrЁshka» - проект, прежде всего, коммерческий, а не идеологический. Спрос на такие транспортные средства будет большим, поэтому важно уже сейчас занимать нишу, которая будет не столь интересна другим автомобильным гигантам. Прежде всего, это сегмент общественного транспорта.

Сейчас компания представила «Матрёшку» на 8-12 пассажиров, однако есть проекты на 4-6 и 20 пассажиров. Опытный образец беспилотника на 20 пассажиров будет выпущен до конца текущего года, а в 2018-м начнутся его тесты на закрытых территориях. Также российский авторпоизводитель рассматривает варианты применения ТС в качестве грузового и коммунального назначения.

В планах компании - уже в ближайшем будущем представить жителям мегаполисов транспортное средство, которое будет комфортнее, безопаснее и дешевле обычных поездок в такси. Собственно, как считает г-н Бакулин, и такси в классическом понимании в будущем упразднится после появления машин с системой автономного управления. Сейчас проблема с беспилотниками только в законодательной базе.

Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп» « нас нет закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в этом году власти примут закон об использовании таких машин на закрытых территориях. Тогда уже в следующем году мы сможет приступить к испытаниям беспилотников в различных регионах страны, чтобы опробовать машины в различных климатических условиях. А чтобы не отстать от мирового рынка, закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах необходимо принять к 2019 году. »
Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп»
Кстати, проект «MatrЁshka» будет носить международный характер. Компания намерена отправлять машины на экспорт. Примечательно, что на 60% беспилотный автобус состоит из российских комплектующих, при этом работают над проект исключительно инженеры из нашей страны.

Программное обеспечение, с помощью которого функционирует машина, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS. Как уточняют представители «Бакулин Моторс Групп», на одном маршруте должно работать от 3 до 5 единиц техники. Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково».

АвтоПитер Волгабас

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Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
Нашумевший российский проект постоянно находится под прицелом обсуждения. Одни сравнивают беспилотный автобус с некогда амбициозными «Ёмобилями», которые так и не дошли до конвейера, другие – пророчат транспортному средству светлое будущее.{{material_117015}}  Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп», рассказал порталу 110km.ru, что  «MatrЁshka» - проект, прежде всего, коммерческий, а не идеологический. Спрос на такие транспортные средства будет большим, поэтому важно уже сейчас занимать нишу, которая будет не столь интересна другим автомобильным гигантам. Прежде всего, это сегмент общественного транспорта.Сейчас компания представила «Матрёшку» на 8-12 пассажиров, однако есть проекты на 4-6 и 20 пассажиров. Опытный образец беспилотника на 20 пассажиров будет выпущен до конца текущего года, а в 2018-м начнутся его тесты на закрытых территориях. Также российский авторпоизводитель рассматривает варианты применения ТС в качестве грузового и коммунального назначения.В планах компании - уже в ближайшем будущем представить жителям мегаполисов транспортное средство, которое будет комфортнее, безопаснее и дешевле обычных поездок в такси. Собственно, как считает г-н Бакулин, и такси в классическом понимании в будущем упразднится после появления машин с системой автономного управления. Сейчас проблема с беспилотниками только в законодательной базе.{{person_81_ нас нет закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в этом году власти примут закон об использовании таких машин на закрытых территориях. Тогда уже в следующем году мы сможет приступить к испытаниям беспилотников в различных регионах страны, чтобы опробовать машины в различных климатических условиях. А чтобы не отстать от мирового рынка, закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах необходимо принять к 2019 году.}} Кстати, проект «MatrЁshka» будет носить международный характер. Компания намерена отправлять машины на экспорт. Примечательно, что на 60% беспилотный автобус состоит из российских комплектующих, при этом работают над проект исключительно инженеры из нашей страны.Программное обеспечение, с помощью которого функционирует машина, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS. Как уточняют представители «Бакулин Моторс Групп», на одном маршруте должно работать от 3 до 5 единиц техники. Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково».
2017-05-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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