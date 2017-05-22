Общественный транспорт будущего: «MatrЁshka» выйдет на линии
Нашумевший российский проект постоянно находится под прицелом обсуждения. Одни сравнивают беспилотный автобус с некогда амбициозными «Ёмобилями», которые так и не дошли до конвейера, другие – пророчат транспортному средству светлое будущее.
Сейчас компания представила «Матрёшку» на 8-12 пассажиров, однако есть проекты на 4-6 и 20 пассажиров. Опытный образец беспилотника на 20 пассажиров будет выпущен до конца текущего года, а в 2018-м начнутся его тесты на закрытых территориях. Также российский авторпоизводитель рассматривает варианты применения ТС в качестве грузового и коммунального назначения.
В планах компании - уже в ближайшем будущем представить жителям мегаполисов транспортное средство, которое будет комфортнее, безопаснее и дешевле обычных поездок в такси. Собственно, как считает г-н Бакулин, и такси в классическом понимании в будущем упразднится после появления машин с системой автономного управления. Сейчас проблема с беспилотниками только в законодательной базе.
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нас нет закона об использовании беспилотного транспорта. Надеемся, что в этом году власти примут закон об использовании таких машин на закрытых территориях. Тогда уже в следующем году мы сможет приступить к испытаниям беспилотников в различных регионах страны, чтобы опробовать машины в различных климатических условиях. А чтобы не отстать от мирового рынка, закон об использовании беспилотного транспорта на городских улицах необходимо принять к 2019 году.
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Алексей Бакулин, гендиректор «Бакулин Моторс Групп»
Программное обеспечение, с помощью которого функционирует машина, способно самообучаться и контролировать дорожную ситуацию в режиме реального времени. Автобус может самостоятельно выбирать оптимальные маршруты в пробках. С помощью установленных на борту датчиков он распознает расстояния до объектов, дорожные знаки и сигналы светофора, а за навигацию отвечает система Глонасс/GPS. Как уточняют представители «Бакулин Моторс Групп», на одном маршруте должно работать от 3 до 5 единиц техники. Тестирование беспилотных автобусов проходит на закрытой территории инновационного центра «Сколково».
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