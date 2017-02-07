Объявлены цены и комплектации Geely Emgrand GT

Продажи седана стартуют в России 18 февраля этого года. Автомобиль доступен в 2 версиях бензинового двигателя: объемом 2,4 литра 148 л.с. и 1,8 литра 163 л.с.
Коробка передач - автоматическая 6-ступенчатая с функцией ручного переключения и системой выбора режимов движения Sport и Eco. Седан поставляется в 3 комплектациях - Standard, Comfort и Flagship.
Наиболее доступной является комплектация Standard стоимостью 1 389 000 рублей, которая имеет бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 148 л.с. Уже в базовой комплектации авто оборудовано комплектом подушек безопасности (фронтальные, боковые), системой курсовой устойчивости ESC, антипробуксовочной системой, а также системами ABS и помощи при экстренном торможении.
Для комфорта водителя предусмотрены круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, датчик света и дождя, гидроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, наружные зеркала с обогревом и электроприводом складывания, рулевое колесо с кожаной отделкой и регулировкой по вылету и углу наклона, система бесключевого доступа и запуска двигателя.
В этой версии устанавливается приборная панель с 3,5-дюймовым дисплеем, предлагается кожаная обивка сидений и подогрев передних кресел. Аудиосистема с 6 динамиками имеет радиоприемник, а также разъемы USB и AUX.
В комплектации Standard автомобиль оснащен колесами размерности 215/55 R17 на легкосплавных дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED фонарями. Стояночный тормоз – электромеханический с функцией удержания автомобиля на месте. Запасное колесо - полноразмерное 215/55 R17.
Комплектация Comfort предлагается по цене 1 663 000 рублей и оснащается бензиновым двигателем c турбонаддувом и непосредственным впрыском объемом 1,8 литра. В этом исполнении автомобиль оснащен 6 подушками безопасности, электроусилителем рулевого управления и шинами размерностью 245/45 R18.
Также предлагаются передние датчики парковки, камера заднего вида, подсветка салона, система контроля качества воздуха и панорамная крыша. Возможности мультимедийной системы расширены за счет 8-дюймового сенсорного экрана с беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств и акустической системой с 8 динамиками.
Топовая версия Flagship с двигателем 1,8T предлагается за 1 739 000 рублей. Автомобиль оснащается дополнительной коленной подушкой безопасности водителя, дисплеем, системой мониторинга «слепых» зон, шторкой заднего стекла с электроприводом и системой автоматической парковки. Заднее правое сиденье пассажира оснащено обогревом и электроприводом.
Geely Emgrand GT производятся на мощностях совместного предприятия «БелДжи» в Республике Беларусь. На все автомобили Emgrand GT предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.
| продам запчасти на мк 2008го года в отличном состоянии, в наличии пока имеется коробка, мотор, двери правые и крышка багажника , а так же многое другое пробег авто 56тыс км запчасти находяться в костроме об остальном задавайте вопросы на почту varlamka_1990@mail.ru
Эмгранд ЕС7 "максималка". Прошёл второе ТО. Машина продолжает радовать! На сегодняшний день эта машина является наилучшим соотношением цена - качество! И это сказала моя жена! А это не просто так - поверьте мне...
Коробка передач - автоматическая 6-ступенчатая с функцией ручного переключения и системой выбора режимов движения Sport и Eco. Седан поставляется в 3 комплектациях - Standard, Comfort и Flagship. Наиболее доступной является комплектация Standard стоимостью 1 389 000 рублей, которая имеет бензиновый двигатель объемом 2,4 литра мощностью 148 л.с. Уже в базовой комплектации авто оборудовано комплектом подушек безопасности (фронтальные, боковые), системой курсовой устойчивости ESC, антипробуксовочной системой, а также системами ABS и помощи при экстренном торможении. Для комфорта водителя предусмотрены круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, датчик света и дождя, гидроусилитель рулевого управления, задние датчики парковки, наружные зеркала с обогревом и электроприводом складывания, рулевое колесо с кожаной отделкой и регулировкой по вылету и углу наклона, система бесключевого доступа и запуска двигателя. В этой версии устанавливается приборная панель с 3,5-дюймовым дисплеем, предлагается кожаная обивка сидений и подогрев передних кресел. Аудиосистема с 6 динамиками имеет радиоприемник, а также разъемы USB и AUX. {{material_117874}} В комплектации Standard автомобиль оснащен колесами размерности 215/55 R17 на легкосплавных дисках и системой контроля давления в шинах, противотуманными фарами и задними LED фонарями. Стояночный тормоз – электромеханический с функцией удержания автомобиля на месте. Запасное колесо - полноразмерное 215/55 R17. Комплектация Comfort предлагается по цене 1 663 000 рублей и оснащается бензиновым двигателем c турбонаддувом и непосредственным впрыском объемом 1,8 литра. В этом исполнении автомобиль оснащен 6 подушками безопасности, электроусилителем рулевого управления и шинами размерностью 245/45 R18. Также предлагаются передние датчики парковки, камера заднего вида, подсветка салона, система контроля качества воздуха и панорамная крыша. Возможности мультимедийной системы расширены за счет 8-дюймового сенсорного экрана с беспроводным интерфейсом подключения мобильных устройств и акустической системой с 8 динамиками. Топовая версия Flagship с двигателем 1,8T предлагается за 1 739 000 рублей. Автомобиль оснащается дополнительной коленной подушкой безопасности водителя, дисплеем, системой мониторинга «слепых» зон, шторкой заднего стекла с электроприводом и системой автоматической парковки. Заднее правое сиденье пассажира оснащено обогревом и электроприводом. Geely Emgrand GT производятся на мощностях совместного предприятия «БелДжи» в Республике Беларусь. На все автомобили Emgrand GT предоставляется гарантия 5 лет или 150 000 км пробега.
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