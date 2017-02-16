16 февраля 2017, 12:48

Объявлены цены на Hyundai Ioniq

Гибридный хэтчбек Hyundai Ioniq, который называют конкурентном гибридной модели Toyota Prius, скоро поступит на рынок США. Представители компании уже опубликовали цены на комплектации новинки.
Известно, что американцам будут предложены 3 варианта автомобиля. Базовая версия обойдется автолюбителям в 22 200 долларов. Она включает в себя 1,6 литровый двигатель мощностью 141 л.с., работающий в пере с 6-скоростной коробкой передач и двойным сцеплением.
 
Вторая модификация будет стоить дороже, но покупатель получит автомобиль с электродвигателем Ioniq Electric. Стоимость такой модели составляет от 23 900 до 29 500 долларов. Третья лимитированная версия обойдется жителям США в 32 500 долларов.
 
Все версии оснащены батареями 88 кВт/ч. До 100 км/ч гибрид разгоняется за 10,9 сек., а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Расход бензинового двигателя составляет 4,2 литра на 100 км.

Новинки и концепт кары Хендай

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Отзывы по теме
Форум Hyundai HD 72
| Подскажите пожалуйста с сапуна гонит масло в чем проблема? Нужно подкачать колёса.
Димарик
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Форум Hyundai Verna
| Верна отличный бюджетный автомобиль, проблема с ЭУР решена путем замены датчика при чем за счет дилера и производителя. Алекасей как решить проблему с эур у дилера . И хотелось знать где можно датчики для эур . angelina19.10.09@mail.ru
Эдуард
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Объявлены цены на Hyundai Ioniq
Известно, что американцам будут предложены 3 варианта автомобиля. Базовая версия обойдется автолюбителям в 22 200 долларов. Она включает в себя 1,6 литровый двигатель мощностью 141 л.с., работающий в пере с 6-скоростной коробкой передач и двойным сцеплением. Вторая модификация будет стоить дороже, но покупатель получит автомобиль с электродвигателем Ioniq Electric. Стоимость такой модели составляет от 23 900 до 29 500 долларов. Третья лимитированная версия обойдется жителям США в 32 500 долларов. Все версии оснащены батареями 88 кВт/ч. До 100 км/ч гибрид разгоняется за 10,9 сек., а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Расход бензинового двигателя составляет 4,2 литра на 100 км.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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