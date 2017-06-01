1 июня 2017, 17:26

Объявлены цены на Infiniti Q30 и QX30

Компания Infiniti объявила новые цены на обновленные комплектации хэтчбека Q30 и кроссовера QX30, расширив количество комплектаций компактных моделей с ранее объявленных 9 до 22 модификаций (16 - для Q30 и 6 - для QX30).
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По официальным данным, кроссовер QX30 с объемом двигателя 2 литра и полным приводом в обновленной комплектации GT будет доступен от 2 030 000 рублей.
 
Обновленный хэтчбек Q30 в базовой комплектации с объемом двигателя 1,6 и передним приводом будет доступен от 1 635 000 рублей. Версия с 2-литровым двигателем и полным приводом в новой модификации доступна от 2 035 000 рублей (комплектация GT).
 
В оснащение автомобилей входит множество современных технологий – от полностью светодиодных фар с функцией адаптивного освещения дороги до датчиков света, датчиков дождя и функции подогрева форсунок стеклоочистителей. Боковые зеркала заднего вида получили функцию автоматического затемнения.
 
5-местный салон украшен черными лакированными вставками и обит кожей для максимального комфорта. Многофункциональный руль обеспечивает быстрый доступ к системам и функциям автомобиля. Сиденья с подогревом регулируются в 8 (водительское) и 4 (пассажирское) направлениях, а задний диван складывается в соотношении 60/40, что значительно увеличивает объем багажного отсека.
 
Автомобили оснащены современной мультимедийной системой с 6 динамиками и 7-дюймовым дисплеем. Для удобства водителя предусмотрено голосовое управление. Имеют электронную систему распределения тормозных усилий, систему помощи при экстренном торможении, 4-канальную систему ABS, систему динамической стабилизации, систему помощи при старте на подъеме. Для детских сидений доступны крепления Isofix.

Комплектации и технические характеристики

Infiniti Q30 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин211
Объем двигателя1991
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл8.9
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Infiniti FX35
Всех вас в налоговую отправить, а потом по этапу коррупционеры...
Кирюша
Форум Infiniti QX80
Дилеров финика вообще мало в москве, поэтому выбирать особо не приходится. Бывал в дженсере, в у-сервисе, были проблемы с дозвоном до дилерских, с затягиванием сроков простых ТО. Сейчас начал обслуживать машину в асц, первое ТО прошло без нареканий, посмотрим как дальше будет
Иван
Форум Infiniti QX56
Какие плавные 150 градусов на 180 км в час ??? 150 градусов это почти полный разворот назад !
Кирилл
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Объявлены цены на Infiniti Q30 и QX30
По официальным данным, кроссовер QX30 с объемом двигателя 2 литра и полным приводом в обновленной комплектации GT будет доступен от 2 030 000 рублей. Обновленный хэтчбек Q30 в базовой комплектации с объемом двигателя 1,6 и передним приводом будет доступен от 1 635 000 рублей. Версия с 2-литровым двигателем и полным приводом в новой модификации доступна от 2 035 000 рублей (комплектация GT). В оснащение автомобилей входит множество современных технологий – от полностью светодиодных фар с функцией адаптивного освещения дороги до датчиков света, датчиков дождя и функции подогрева форсунок стеклоочистителей. Боковые зеркала заднего вида получили функцию автоматического затемнения. 5-местный салон украшен черными лакированными вставками и обит кожей для максимального комфорта. Многофункциональный руль обеспечивает быстрый доступ к системам и функциям автомобиля. Сиденья с подогревом регулируются в 8 (водительское) и 4 (пассажирское) направлениях, а задний диван складывается в соотношении 60/40, что значительно увеличивает объем багажного отсека. Автомобили оснащены современной мультимедийной системой с 6 динамиками и 7-дюймовым дисплеем. Для удобства водителя предусмотрено голосовое управление. Имеют электронную систему распределения тормозных усилий, систему помощи при экстренном торможении, 4-канальную систему ABS, систему динамической стабилизации, систему помощи при старте на подъеме. Для детских сидений доступны крепления Isofix.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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