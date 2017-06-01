1 июня 2017, 17:26
Объявлены цены на Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила новые цены на обновленные комплектации хэтчбека Q30 и кроссовера QX30, расширив количество комплектаций компактных моделей с ранее объявленных 9 до 22 модификаций (16 - для Q30 и 6 - для QX30).
По официальным данным, кроссовер QX30 с объемом двигателя 2 литра и полным приводом в обновленной комплектации GT будет доступен от 2 030 000 рублей.
Обновленный хэтчбек Q30 в базовой комплектации с объемом двигателя 1,6 и передним приводом будет доступен от 1 635 000 рублей. Версия с 2-литровым двигателем и полным приводом в новой модификации доступна от 2 035 000 рублей (комплектация GT).
В оснащение автомобилей входит множество современных технологий – от полностью светодиодных фар с функцией адаптивного освещения дороги до датчиков света, датчиков дождя и функции подогрева форсунок стеклоочистителей. Боковые зеркала заднего вида получили функцию автоматического затемнения.
5-местный салон украшен черными лакированными вставками и обит кожей для максимального комфорта. Многофункциональный руль обеспечивает быстрый доступ к системам и функциям автомобиля. Сиденья с подогревом регулируются в 8 (водительское) и 4 (пассажирское) направлениях, а задний диван складывается в соотношении 60/40, что значительно увеличивает объем багажного отсека.
Автомобили оснащены современной мультимедийной системой с 6 динамиками и 7-дюймовым дисплеем. Для удобства водителя предусмотрено голосовое управление. Имеют электронную систему распределения тормозных усилий, систему помощи при экстренном торможении, 4-канальную систему ABS, систему динамической стабилизации, систему помощи при старте на подъеме. Для детских сидений доступны крепления Isofix.
Комплектации и технические характеристики
|Infiniti Q30 2.0 AMT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|211
|Объем двигателя
|1991
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.9
|Загородный цикл
|5.7
|Смешанный цикл
|6.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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