Объявлены цены на обновленную Skoda Octavia

Автомобили получат бензиновые моторы: 1,6 MPI 110 л.с., 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с., которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой», 6-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полноприводные версии оснащаются 1,8 TSI 180 л.с. с 6-диапазонной DSG.
Во II квартале 2017-го в России появится «заряженная» версия Octavia RS с бензиновым двигателем 2,0 TSI 230 л.с. Стоимость модификации пока не называется. Сроки появления и цена «вседорожного» универсала Octavia Scout также пока неизвестны.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Первыми в продажу поступят лифтбэк Octavia (от 940 000 рублей) и универсал Octavia Combi (от 1 200 000 рублей) - модели будут доступны с 1 апреля 2017 года.{{material_117548}} Автомобили получат бензиновые моторы: 1,6 MPI 110 л.с., 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с., которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой», 6-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полноприводные версии оснащаются 1,8 TSI 180 л.с. с 6-диапазонной DSG. Во II квартале 2017-го в России появится «заряженная» версия Octavia RS с бензиновым двигателем 2,0 TSI 230 л.с. Стоимость модификации пока не называется. Сроки появления и цена «вседорожного» универсала Octavia Scout также пока неизвестны.
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