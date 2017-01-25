25 января 2017, 09:12

Объявлены цены на обновленную Skoda Octavia

На российском рынке модель будут стоить от 940 000 рублей. Свежая версия Octavia дебютировала в конце октября 2016 года, позже были показаны модификации RS и Scout.
Объявлены цены на обновленную Skoda Octavia
Первыми в продажу поступят лифтбэк Octavia (от 940 000 рублей) и универсал Octavia Combi (от 1 200 000 рублей) - модели будут доступны с 1 апреля 2017 года.
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Автомобили получат бензиновые моторы: 1,6 MPI 110 л.с., 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с., которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой», 6-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полноприводные версии оснащаются 1,8 TSI 180 л.с. с 6-диапазонной DSG.
 
Во II квартале 2017-го в России появится «заряженная» версия Octavia RS с бензиновым двигателем 2,0 TSI 230 л.с. Стоимость модификации пока не называется. Сроки появления и цена «вседорожного» универсала Octavia Scout также пока неизвестны.

Комплектации и технические характеристики

Skoda Octavia Style 2.0 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводпередний
Городской цикл5.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто Шкода Октавия

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Сергей
Skoda: Московское досье
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
наталья
Тест Skoda Octavia: все логично
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
Михаил
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Объявлены цены на обновленную Skoda Octavia
Первыми в продажу поступят лифтбэк Octavia (от 940 000 рублей) и универсал Octavia Combi (от 1 200 000 рублей) - модели будут доступны с 1 апреля 2017 года.{{material_117548}} Автомобили получат бензиновые моторы: 1,6 MPI 110 л.с., 1,4 TSI 150 л.с. и 1,8 TSI 180 л.с., которые сочетаются с 6-ступенчатой «механикой», 6-диапазонным «автоматом» и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Полноприводные версии оснащаются 1,8 TSI 180 л.с. с 6-диапазонной DSG. Во II квартале 2017-го в России появится «заряженная» версия Octavia RS с бензиновым двигателем 2,0 TSI 230 л.с. Стоимость модификации пока не называется. Сроки появления и цена «вседорожного» универсала Octavia Scout также пока неизвестны.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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