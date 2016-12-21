Оценена новинка Porsche Macan Turbo

Продажи внедорожника уже стартовали в Финляндии. Базовая комплектация обойдется покупателю в 53 570 долларов. За эту цену производитель предлагает внедорожник со стандартным пакетом опций Sport Chrono.
Вариант предполагает наличие пневморессоров, модернизированное шасси, уменьшенный дорожный просвет, усиленные тормоза и выключаемый спортивный выхлоп.
Улучшенная комплектация с расширенным пакетом опций Performance Package выставлена на продажу по цене от 83 730 долларов. Такая модель оснащена бензиновым агрегатом с 443 л.с. и трансмиссией на 7 ступеней. Машина может развить скорость до 270 км/ч. Кроме того, комплектация предусматривает дополнительные настройки мощности и возможность выбора режима вождения.
Разгон внедорожника до 100 км/ч составит 4,4 сек. Стоит отметить и немалый вес автомобиля, который составит в снаряженном состоянии около 2-х тонн.
есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
Вариант предполагает наличие пневморессоров, модернизированное шасси, уменьшенный дорожный просвет, усиленные тормоза и выключаемый спортивный выхлоп. Улучшенная комплектация с расширенным пакетом опций Performance Package выставлена на продажу по цене от 83 730 долларов. Такая модель оснащена бензиновым агрегатом с 443 л.с. и трансмиссией на 7 ступеней. Машина может развить скорость до 270 км/ч. Кроме того, комплектация предусматривает дополнительные настройки мощности и возможность выбора режима вождения. Разгон внедорожника до 100 км/ч составит 4,4 сек. Стоит отметить и немалый вес автомобиля, который составит в снаряженном состоянии около 2-х тонн.
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