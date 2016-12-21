21 декабря 2016, 17:58

Оценена новинка Porsche Macan Turbo

Продажи внедорожника уже стартовали в Финляндии. Базовая комплектация обойдется покупателю в 53 570 долларов. За эту цену производитель предлагает внедорожник со стандартным пакетом опций Sport Chrono.
Вариант предполагает наличие пневморессоров, модернизированное шасси, уменьшенный дорожный просвет, усиленные тормоза и выключаемый спортивный выхлоп.
 
Улучшенная комплектация с расширенным пакетом опций Performance Package выставлена на продажу по цене от 83 730 долларов. Такая модель оснащена бензиновым агрегатом с 443 л.с. и трансмиссией на 7 ступеней. Машина может развить скорость до 270 км/ч. Кроме того, комплектация предусматривает дополнительные настройки мощности и возможность выбора режима вождения.
 
Разгон внедорожника до 100 км/ч составит 4,4 сек. Стоит отметить и немалый вес автомобиля, который составит в снаряженном состоянии около 2-х тонн.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Macan Turbo 3.6 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин400
Объем двигателя3604
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл11.8
Загородный цикл7.8
Смешанный цикл9.2
ТопливоАИ-98
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
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Форум Porsche 924
в среднем 12 л
Nika
До июля Porsche не будет привозить машины в Россию
Да и правильно, что приостановили. А то у чиновников деток совсем не останется. Столбы на дорогу выбегают и сталкиваются с поршиками. Не учли немецкие изготовители такую особенность русских дорог.
Павел
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Оценена новинка Porsche Macan Turbo
Вариант предполагает наличие пневморессоров, модернизированное шасси, уменьшенный дорожный просвет, усиленные тормоза и выключаемый спортивный выхлоп. Улучшенная комплектация с расширенным пакетом опций Performance Package выставлена на продажу по цене от 83 730 долларов. Такая модель оснащена бензиновым агрегатом с 443 л.с. и трансмиссией на 7 ступеней. Машина может развить скорость до 270 км/ч. Кроме того, комплектация предусматривает дополнительные настройки мощности и возможность выбора режима вождения. Разгон внедорожника до 100 км/ч составит 4,4 сек. Стоит отметить и немалый вес автомобиля, который составит в снаряженном состоянии около 2-х тонн.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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