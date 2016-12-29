Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
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Полезных советов мало не бывает. Особенно когда речь идет об автомобиле и, как следствие, о безопасности дорожного движения. Поэтому следуем выражению: «Повторение – мать учения» и публикуем некоторые рекомендации, которые, надеемся, помогут вам в непростых зимних условиях эксплуатировать свою «ласточку».
Не спорим – опасно. Но не смертельно, побороть это явление можно. И нужно. Чтобы быстро очистить стекла, не оставляя разводов, хорошо бы держать под рукой губку для стирания со школьной доски. Другой действенный способ быстро избавить окна от запотевания — опустить стекло и впустить немного свежего воздуха.
Можно нанести на внутреннюю сторону стекла крем для бритья, а затем его вытереть. Замечено, что крем оставляет слой на стекле, который препятствует оседанию влаги. Попробуйте наполнить чулок кошачьим наполнителем и оставить его в салоне автомобиля на ночь. Наполнитель поглотит влагу. И последнее: перед тем как оставить машину на ночь, откройте окна и впустите прохладный воздух.
Бережем стеклоочистители
Если у вас есть лишняя пара носков, положите их в бардачок. Нет, не для того, чтобы греть ноги – они могут пригодиться для щеток стеклоочистителей. Когда припаркуете на ночь автомобиль, натяните носки на «дворники» - это убережет их от снега и льда, то есть от банального «дубения». Конечно, выглядит картина смешно и «по-деревенски», но от обледенения спасает эффективно.
Чтобы лопасти стеклоочистителей не примерзали к лобовому стеклу, надо смочить мягкую ткань спиртом и протереть каждую лопасть. Крепкий алкоголь воспрепятствует процессу примерзания лопастей «дворников» к окну, и они будут эффективно работать даже в самый сильный «минус».
Если окна автомобиля замерзнут, а вам никак не найти где-то затерявшийся скребок для льда, есть как минимум 2 варианта решения проблемы. Первый: возьмите шпатель, если вы рядом с домом. Второй: воспользуйтесь любой пластиковой картой из кошелька, правда, с ней надо быть максимально аккуратным.
Восток – дело тонкое
Если есть возможность, старайтесь парковать автомобиль в восточном направлении. Так как солнце поднимается на востоке (петербуржцам это понять нелегко), утром оно естественным образом будет согревать ваше лобовое стекло, и уже не придется очищать его ото льда на морозе. Достаточно будет просто включить стеклоочистители.
Способов открыть замерзший замок двери автомобиля немало. Можно, например, нагреть ключ спичкой или зажигалкой, после чего аккуратно вставить уже нагретый ключ в замок, дабы банально растопить наледь. Главное в этом «горячем» деле – аккуратность.
Можно пойти другим путем: взять питьевую соломинку и подуть на замерзший замок. Тепло от дыхания растопит лед. Наконец, еще один вариант: протрите ключ или ручку дверцы дезинфицирующим средством для рук. Алкоголь в его составе опять же растопит лед и позволит разблокировать замок двери.
Это были советы, что называется, постфактум, когда проблема налицо. А ведь лучше всего провести профилактику. Например, защитить двери от возможного замерзания. Здесь поможет проверенное средство - периодическое распыление известного аэрозоля WD-40 в замочную скважину накануне зимы.
Будет полезным распылить в щели дверей и на резину кулинарный спрей (то же растительное масло, только разбрызгиваемое из пульверизатора) – это убережет их от замерзания ночью. Лед подтаивает в течение дня, эта вода оказывается в щелях между дверцами автомобиля и замерзает, а кулинарный спрей помешает воде оставаться в скрытых полостях.
Замерзли боковые зеркала?
Не беда. Просто возьмите за правило надевать на них на ночь пластиковые пакетики с зиппером. Когда вы снимете такой пакетик утром, увидите, что на зеркалах наледи не будет.
Светят, но недостаточно?
Речь, как вы понимаете, идет о фарах. Нанесите на них зубную пасту и смойте ее теплой водой. Как показывает практика, это значительно улучшит яркость света. Зубная паста намного дешевле, чем наборы для очищения фар, продаваемые в специализированных автомагазинах. Еще, так сказать, дополнительно можно нанести на фары слой воска. Он будет отталкивать снег и воду и защитит фары на несколько недель.
Здравствуйте. Присмотрел капот в интернет-магазине kuzzap (ссылка ниже) , может кто брал уже на нем. Интересует качество деталей и надежность покупки (http:// kuzzap.ru/ toyota/ echo/ echo_1999-2005/ k_405/ 7244/ )
ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
Запотели стекла? Не спорим – опасно. Но не смертельно, побороть это явление можно. И нужно. Чтобы быстро очистить стекла, не оставляя разводов, хорошо бы держать под рукой губку для стирания со школьной доски. Другой действенный способ быстро избавить окна от запотевания — опустить стекло и впустить немного свежего воздуха. Можно нанести на внутреннюю сторону стекла крем для бритья, а затем его вытереть. Замечено, что крем оставляет слой на стекле, который препятствует оседанию влаги. Попробуйте наполнить чулок кошачьим наполнителем и оставить его в салоне автомобиля на ночь. Наполнитель поглотит влагу. И последнее: перед тем как оставить машину на ночь, откройте окна и впустите прохладный воздух. Бережем стеклоочистители Если у вас есть лишняя пара носков, положите их в бардачок. Нет, не для того, чтобы греть ноги – они могут пригодиться для щеток стеклоочистителей. Когда припаркуете на ночь автомобиль, натяните носки на «дворники» - это убережет их от снега и льда, то есть от банального «дубения». Конечно, выглядит картина смешно и «по-деревенски», но от обледенения спасает эффективно. Чтобы лопасти стеклоочистителей не примерзали к лобовому стеклу, надо смочить мягкую ткань спиртом и протереть каждую лопасть. Крепкий алкоголь воспрепятствует процессу примерзания лопастей «дворников» к окну, и они будут эффективно работать даже в самый сильный «минус». Если окна автомобиля замерзнут, а вам никак не найти где-то затерявшийся скребок для льда, есть как минимум 2 варианта решения проблемы. Первый: возьмите шпатель, если вы рядом с домом. Второй: воспользуйтесь любой пластиковой картой из кошелька, правда, с ней надо быть максимально аккуратным. Восток – дело тонкое Если есть возможность, старайтесь парковать автомобиль в восточном направлении. Так как солнце поднимается на востоке (петербуржцам это понять нелегко), утром оно естественным образом будет согревать ваше лобовое стекло, и уже не придется очищать его ото льда на морозе. Достаточно будет просто включить стеклоочистители. {{gallery_708}} «Сим, Сим, откройся»! Способов открыть замерзший замок двери автомобиля немало. Можно, например, нагреть ключ спичкой или зажигалкой, после чего аккуратно вставить уже нагретый ключ в замок, дабы банально растопить наледь. Главное в этом «горячем» деле – аккуратность. Можно пойти другим путем: взять питьевую соломинку и подуть на замерзший замок. Тепло от дыхания растопит лед. Наконец, еще один вариант: протрите ключ или ручку дверцы дезинфицирующим средством для рук. Алкоголь в его составе опять же растопит лед и позволит разблокировать замок двери. Это были советы, что называется, постфактум, когда проблема налицо. А ведь лучше всего провести профилактику. Например, защитить двери от возможного замерзания. Здесь поможет проверенное средство - периодическое распыление известного аэрозоля WD-40 в замочную скважину накануне зимы. Будет полезным распылить в щели дверей и на резину кулинарный спрей (то же растительное масло, только разбрызгиваемое из пульверизатора) – это убережет их от замерзания ночью. Лед подтаивает в течение дня, эта вода оказывается в щелях между дверцами автомобиля и замерзает, а кулинарный спрей помешает воде оставаться в скрытых полостях. Замерзли боковые зеркала? Не беда. Просто возьмите за правило надевать на них на ночь пластиковые пакетики с зиппером. Когда вы снимете такой пакетик утром, увидите, что на зеркалах наледи не будет. Светят, но недостаточно? Речь, как вы понимаете, идет о фарах. Нанесите на них зубную пасту и смойте ее теплой водой. Как показывает практика, это значительно улучшит яркость света. Зубная паста намного дешевле, чем наборы для очищения фар, продаваемые в специализированных автомагазинах. Еще, так сказать, дополнительно можно нанести на фары слой воска. Он будет отталкивать снег и воду и защитит фары на несколько недель.
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