29 декабря 2016, 08:16

Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку

Полезных советов мало не бывает. Особенно когда речь идет об автомобиле и, как следствие, о безопасности дорожного движения. Поэтому следуем выражению: «Повторение – мать учения» и публикуем некоторые рекомендации, которые, надеемся, помогут вам в непростых зимних условиях эксплуатировать свою «ласточку».
  Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
5
фото
  
Запотели стекла?
 
Не спорим – опасно. Но не смертельно, побороть это явление можно. И нужно. Чтобы быстро очистить стекла, не оставляя разводов, хорошо бы держать под рукой губку для стирания со школьной доски. Другой действенный способ быстро избавить окна от запотевания — опустить стекло и впустить немного свежего воздуха.
 
Можно нанести на внутреннюю сторону стекла крем для бритья, а затем его вытереть. Замечено, что крем оставляет слой на стекле, который препятствует оседанию влаги. Попробуйте наполнить чулок кошачьим наполнителем и оставить его в салоне автомобиля на ночь. Наполнитель поглотит влагу. И последнее: перед тем как оставить машину на ночь, откройте окна и впустите прохладный воздух.
 
Бережем стеклоочистители
 
Если у вас есть лишняя пара носков, положите их в бардачок. Нет, не для того, чтобы греть ноги – они могут пригодиться для щеток стеклоочистителей. Когда припаркуете на ночь автомобиль, натяните носки на «дворники» - это убережет их от снега и льда, то есть от банального «дубения». Конечно, выглядит картина смешно и «по-деревенски», но от обледенения спасает эффективно.
 
Чтобы лопасти стеклоочистителей не примерзали к лобовому стеклу, надо смочить мягкую ткань спиртом и протереть каждую лопасть. Крепкий алкоголь воспрепятствует процессу примерзания лопастей «дворников» к окну, и они будут эффективно работать даже в самый сильный «минус».
 
Если окна автомобиля замерзнут, а вам никак не найти где-то затерявшийся скребок для льда, есть как минимум 2 варианта решения проблемы. Первый: возьмите шпатель, если вы рядом с домом. Второй: воспользуйтесь любой пластиковой картой из кошелька, правда, с ней надо быть максимально аккуратным.
 
Восток – дело тонкое
 
Если есть возможность, старайтесь парковать автомобиль в восточном направлении. Так как  солнце поднимается на востоке (петербуржцам это понять нелегко), утром оно естественным образом будет согревать ваше лобовое стекло, и уже не придется очищать его ото льда на морозе. Достаточно будет просто включить стеклоочистители.
 
 
5
фото
  
«Сим, Сим, откройся»!
 
Способов открыть замерзший замок двери автомобиля немало. Можно, например, нагреть ключ спичкой или зажигалкой, после чего аккуратно вставить уже нагретый ключ в замок, дабы банально растопить наледь. Главное в этом «горячем» деле – аккуратность.
 
Можно пойти другим путем: взять питьевую соломинку и подуть на замерзший замок. Тепло от дыхания растопит лед. Наконец, еще один вариант: протрите ключ или ручку дверцы дезинфицирующим средством для рук. Алкоголь в его составе опять же растопит лед и позволит разблокировать замок двери.
 
Это были советы, что называется, постфактум, когда проблема налицо. А ведь лучше всего провести профилактику. Например, защитить двери от возможного замерзания. Здесь поможет проверенное средство - периодическое распыление известного аэрозоля WD-40 в замочную скважину накануне зимы.
 
Будет полезным распылить в щели дверей и на резину кулинарный спрей (то же растительное масло, только разбрызгиваемое из пульверизатора) – это убережет их от замерзания ночью. Лед подтаивает в течение дня, эта вода оказывается в щелях между дверцами автомобиля и замерзает, а кулинарный спрей помешает воде оставаться в скрытых полостях.
 
Замерзли боковые зеркала?
 
Не беда. Просто возьмите за правило надевать на них на ночь пластиковые пакетики с зиппером. Когда вы снимете такой пакетик утром, увидите, что на зеркалах наледи не будет.
 
Светят, но недостаточно?
 
Речь, как вы понимаете, идет о фарах. Нанесите на них зубную пасту и смойте ее теплой водой. Как показывает практика, это значительно улучшит яркость света. Зубная паста намного дешевле, чем наборы для очищения фар, продаваемые в специализированных автомагазинах. Еще, так сказать, дополнительно можно нанести на фары слой воска. Он будет отталкивать снег и воду и защитит фары на несколько недель.

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Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
Запотели стекла? Не спорим – опасно. Но не смертельно, побороть это явление можно. И нужно. Чтобы быстро очистить стекла, не оставляя разводов, хорошо бы держать под рукой губку для стирания со школьной доски. Другой действенный способ быстро избавить окна от запотевания — опустить стекло и впустить немного свежего воздуха.  Можно нанести на внутреннюю сторону стекла крем для бритья, а затем его вытереть. Замечено, что крем оставляет слой на стекле, который препятствует оседанию влаги. Попробуйте наполнить чулок кошачьим наполнителем и оставить его в салоне автомобиля на ночь. Наполнитель поглотит влагу. И последнее: перед тем как оставить машину на ночь, откройте окна и впустите прохладный воздух.  Бережем стеклоочистители Если у вас есть лишняя пара носков, положите их в бардачок. Нет, не для того, чтобы греть ноги – они могут пригодиться для щеток стеклоочистителей. Когда припаркуете на ночь автомобиль, натяните носки на «дворники» - это убережет их от снега и льда, то есть от банального «дубения». Конечно, выглядит картина смешно и «по-деревенски», но от обледенения спасает эффективно.  Чтобы лопасти стеклоочистителей не примерзали к лобовому стеклу, надо смочить мягкую ткань спиртом и протереть каждую лопасть. Крепкий алкоголь воспрепятствует процессу примерзания лопастей «дворников» к окну, и они будут эффективно работать даже в самый сильный «минус».  Если окна автомобиля замерзнут, а вам никак не найти где-то затерявшийся скребок для льда, есть как минимум 2 варианта решения проблемы. Первый: возьмите шпатель, если вы рядом с домом. Второй: воспользуйтесь любой пластиковой картой из кошелька, правда, с ней надо быть максимально аккуратным. Восток – дело тонкое Если есть возможность, старайтесь парковать автомобиль в восточном направлении. Так как  солнце поднимается на востоке (петербуржцам это понять нелегко), утром оно естественным образом будет согревать ваше лобовое стекло, и уже не придется очищать его ото льда на морозе. Достаточно будет просто включить стеклоочистители.  {{gallery_708}} «Сим, Сим, откройся»! Способов открыть замерзший замок двери автомобиля немало. Можно, например, нагреть ключ спичкой или зажигалкой, после чего аккуратно вставить уже нагретый ключ в замок, дабы банально растопить наледь. Главное в этом «горячем» деле – аккуратность.  Можно пойти другим путем: взять питьевую соломинку и подуть на замерзший замок. Тепло от дыхания растопит лед. Наконец, еще один вариант: протрите ключ или ручку дверцы дезинфицирующим средством для рук. Алкоголь в его составе опять же растопит лед и позволит разблокировать замок двери.  Это были советы, что называется, постфактум, когда проблема налицо. А ведь лучше всего провести профилактику. Например, защитить двери от возможного замерзания. Здесь поможет проверенное средство - периодическое распыление известного аэрозоля WD-40 в замочную скважину накануне зимы.  Будет полезным распылить в щели дверей и на резину кулинарный спрей (то же растительное масло, только разбрызгиваемое из пульверизатора) – это убережет их от замерзания ночью. Лед подтаивает в течение дня, эта вода оказывается в щелях между дверцами автомобиля и замерзает, а кулинарный спрей помешает воде оставаться в скрытых полостях.  Замерзли боковые зеркала? Не беда. Просто возьмите за правило надевать на них на ночь пластиковые пакетики с зиппером. Когда вы снимете такой пакетик утром, увидите, что на зеркалах наледи не будет.  Светят, но недостаточно? Речь, как вы понимаете, идет о фарах. Нанесите на них зубную пасту и смойте ее теплой водой. Как показывает практика, это значительно улучшит яркость света. Зубная паста намного дешевле, чем наборы для очищения фар, продаваемые в специализированных автомагазинах. Еще, так сказать, дополнительно можно нанести на фары слой воска. Он будет отталкивать снег и воду и защитит фары на несколько недель.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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