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18 апреля 2017, 14:18
Официально представлен Citroen C5 Aircross
Основные черты в дизайне экстерьера автомобиль унаследовал от концепт-кара Aircross. Колесная база 273 см позволила создать просторный салон, место в котором можно распределить, исходя из задач.
Концепт-кар C-Aircross Concept представлялся еще на Женевском автосалоне и предварил серийный выпуск нового компактного кроссовера, который поступит в продажу в Европе в конце этого года.
C5 Aircross является частью программы Citroën Advanced Comfort и предлагает новый уровень комфорта в своем сегменте. Он использует преимущества платформы EMP2 в плане конструкции и обеспечения комфорта салона. Более того, новый C5 Aircross – первый автомобиль, который оборудуется новой системой подвески «Progressive Hydraulic CushionsTM» с гидравлическими ограничителями хода. Она значительно повышает плавность работы подвески и обеспечивает максимально возможный уровень комфорта.
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Оборудованный цифровой панелью приборов TFT 12,3 дюймов с индикацией и сенсорным дисплеем 8 дюймов HD, C5 Aircross предлагает высокотехнологичные системы помощи при вождении. Из них - системы помощи при экстренном торможении (Active Safety Brake), предупреждения о пересечении дорожной разметки, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки. Функции Grip Control и Hill Assist Descent Control позволяют автомобилю уверенно передвигаться по любым дорогам. Кроме того, C5 Aircross станет первой моделью Citroën, использующей технологию Plug-in Hybrid (PHEV).
Представленный на Шанхайском автосалоне C5 Aircross поступит в продажу в Китае с октября 2017 года. Его появление в Европе планируется во II полугодии 2018 года.
Комплектации и технические характеристики
|Citroen C5 Break 3.0 V6
|Citroen C5 Break 3.0 V6
|Год выпуска, с
|2008
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|Универсал
|Универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|215/6000
|215/6000
|Объем двигателя
|2946
|2946
|Тип трансмисии
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Привод
|На передние колеса
|На передние колеса
|Городской цикл
|15,7
|15,7
|Загородный цикл
|7,6
|7,6
|Смешанный цикл
|10,6
|10,6
|Топливо
|Бензин А-95
|Бензин А-95
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Сервисы ситроеновские - это что-то... увы. Остальное вроде бы нормально...
Отъездил 2 года на С5 с 2-х литровым движком. Продавал с сожалением - машина очень комфортная, хотя пару раз менял передние гидростойки по гарантии (эту проблему описывал в статье про подвеску Ситроен http:// www.lion-auto.com/ Podveska-Citroen-i-Peugeot) . С новым бензиновым движком 1,6 л уже не купил ...
Цитата: " к слову, новый C5 получил максимальные 5 звезд на краш-тестах по версии EuroNCAP". Это не совсем так - звезд-то теперь у EuroNCAP максимальных не пять, а шесть.
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