1 февраля 2017, 11:59

Официально представлен новый BMW 5-Series Touring

Разработчики из Баварии рассказали о дизайне и характеристиках нового универсала. Презентация авто пройдет в начале весны на автосалоне в Женеве. Дизайн новинки будет схож с предыдущей версией, исключение составит задняя часть кузова.
Модифицированная модульная платформа дала возможность снизит вес автомобиля примерно на 100 кг. Кроме того, авто оснастили новыми двигателями и аэродинамикой, что позволит снизить расход топлива и уровень вредных выбросов.
 
Универсал может перевозить до 730 кг груза, объем багажного отсека составит 1700 литров при сложенных задних сидениях.
 
Новинка появится на рынке в вариантах 530i, 540i xDrive, 520d и 530d. Моторная линейка будет представлена 2-литровыми V6 и 6-цилиндровыми моторами, мощность которых составит 190 и 340 л.с. В качестве трансмиссии концерн предложит 8-диапазонную АКПП.
Новинки и концепт кары БМВ

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Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Официально представлен новый BMW 5-Series Touring
Модифицированная модульная платформа дала возможность снизит вес автомобиля примерно на 100 кг. Кроме того, авто оснастили новыми двигателями и аэродинамикой, что позволит снизить расход топлива и уровень вредных выбросов. Универсал может перевозить до 730 кг груза, объем багажного отсека составит 1700 литров при сложенных задних сидениях. Новинка появится на рынке в вариантах 530i, 540i xDrive, 520d и 530d. Моторная линейка будет представлена 2-литровыми V6 и 6-цилиндровыми моторами, мощность которых составит 190 и 340 л.с. В качестве трансмиссии концерн предложит 8-диапазонную АКПП.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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