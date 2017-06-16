16 июня 2017, 15:23

Официально представлен новый Volkswagen Polo

В Берлине сегодня, 16 июня, официально представлен компактный хэтчбек Volkswagen Polo 6 поколения, тизеры которого опубликованы двумя днями ранее. Новинка получилась весьма «цифровой» по начинке.
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Прежде всего, стоит учесть, что модель лишилась трехдверной версии и отныне будет доступна только с 5 дверьми.
 
В основу новинки легла платформа MQB A0 - автомобиль стал длиннее и шире предшественника, у него увеличилась колесная база и колея. Шестое поколение Polo стало самым большим за всю историю модели и по габаритам близко к Golf IV, а по колесной базе даже превосходит его.
 
Основой шестого поколения хэтчбека Polo, как сообщалось ранее, стала модульная архитектура MQB A0. Такая платформа делает автомобиль легче, но при этом машина увеличивается по габаритам. Автоинженеры решили использовать это в пользу вместительности заднего ряда кресел.
Volkswagen Polo
Выпускается с 1996 г.
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Объявлений: 2419
Отзывов: 11
 
В стандартном исполнении хэтчбек получает бензиновый литровый агрегат производительностью порядка 65 л.с. Кроме того, мотор будет предлагаться в версиях мощностью 75, 100 и 115 л.с. Также Volkswagen Polo будет доступен с 1,5-литровым агрегатом 130 и 150 л.с. Дизельную силовую линейку хэтчбека представят агрегаты объемом 1,6 литра и производительностью 80, 100 и 110 л.с. Для всех моторов предусмотрена 5- и 6-скоростная «механика», а также 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.
 
Также Volkswagen планирует выпуск высокопроизводительной версии хетчбека, которую оборудуют модифицированным двухлитровым агрегатом тягой порядка 200 л.с.
 
Что касается внешнего вида, то у модели немного изменены передние и здание фонари. Кроме того, на тизерных изображениях можно увидеть радиаторную решетку хэтчбека и двери.
 
Прием заказов на 6 поколение компактного хэтчбека в Европе начнется осенью 2017 года, а первые клиенты получат свои новые Polo в январе 2018 года.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл5.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Поло Седан

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Bazil
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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Официально представлен новый Volkswagen Polo
Прежде всего, стоит учесть, что модель лишилась трехдверной версии и отныне будет доступна только с 5 дверьми. В основу новинки легла платформа MQB A0 - автомобиль стал длиннее и шире предшественника, у него увеличилась колесная база и колея. Шестое поколение Polo стало самым большим за всю историю модели и по габаритам близко к Golf IV, а по колесной базе даже превосходит его. Основой шестого поколения хэтчбека Polo, как сообщалось ранее, стала модульная архитектура MQB A0. Такая платформа делает автомобиль легче, но при этом машина увеличивается по габаритам. Автоинженеры решили использовать это в пользу вместительности заднего ряда кресел.{{model_1854}} В стандартном исполнении хэтчбек получает бензиновый литровый агрегат производительностью порядка 65 л.с. Кроме того, мотор будет предлагаться в версиях мощностью 75, 100 и 115 л.с. Также Volkswagen Polo будет доступен с 1,5-литровым агрегатом 130 и 150 л.с. Дизельную силовую линейку хэтчбека представят агрегаты объемом 1,6 литра и производительностью 80, 100 и 110 л.с. Для всех моторов предусмотрена 5- и 6-скоростная «механика», а также 7-диапазонная роботизированная трансмиссия. Также Volkswagen планирует выпуск высокопроизводительной версии хетчбека, которую оборудуют модифицированным двухлитровым агрегатом тягой порядка 200 л.с. Что касается внешнего вида, то у модели немного изменены передние и здание фонари. Кроме того, на тизерных изображениях можно увидеть радиаторную решетку хэтчбека и двери. Прием заказов на 6 поколение компактного хэтчбека в Европе начнется осенью 2017 года, а первые клиенты получат свои новые Polo в январе 2018 года.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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