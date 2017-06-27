27 июня 2017, 14:55
Официально представлен Seat Arona
Новинка базируется на модульной архитектуре MQB A0, которая ранее была положена в основу свежей генерации Ibiza и Volkswagen Polo. Модель Arona позиционируется как конкурент для Nissan Juke.
Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты на 95 и 115 л.с.
Автомобиль отличается от конкурента довольно просторным салоном с багажником объемом 400 литров (у Juke он, например, составляет 250 литров). Модель будет предлагаться в различных вариантах цветового оформления внешнего и внутреннего дизайна. Дизайн кроссовера, к слову, выполнен в стилистике более крупной модели Seat Ateca.
В обозримой перспективе ожидается появление «заряженной» версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).
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Комментарии пользователей
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