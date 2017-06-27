27 июня 2017, 14:55

Официально представлен Seat Arona

Новинка базируется на модульной архитектуре MQB A0, которая ранее была положена в основу свежей генерации Ibiza и Volkswagen Polo. Модель Arona позиционируется как конкурент для Nissan Juke.
^
  Официально представлен Seat Arona Seat Официально представлен Seat Arona
2
фото
  
Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты на 95 и 115 л.с.
 
Автомобиль отличается от конкурента довольно просторным салоном с багажником объемом 400 литров (у Juke он, например, составляет 250 литров). Модель будет предлагаться в различных вариантах цветового оформления внешнего и внутреннего дизайна. Дизайн кроссовера, к слову, выполнен в стилистике более крупной модели Seat Ateca.
 
В обозримой перспективе ожидается появление «заряженной» версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).
Купить авто Сеат

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Seat Leon
Ребят тема такая, на холодную стоит какой то гул из под капота.. Глушу машину и он пропадает.. Что это может быть? У меня предположение что это гидроусилитель.. Может кто знает то подскажите пожалуйста.. если что пишите на почту sukstylist@yandex.ru
Никита
Форум Seat Cordoba
Всем привет!У меня Сеат 1995г. 1.5 моноижектор, машина отличная все нравится, но совсем не давно возникли проблемы с холостым ходом падают обороты в плоть до остановки двигателя!все возможные причины данной неисправности были исследованы, неисправности не показалось!меняли и всевозможные датчики... холостого ...
Александр
Форум Seat Altea
Куплен у нас в 2006г.Кроме замены масла и фильтров ничегоне делалось, хотя проидено под100000км.А форсунки так все зависит от качестватоплива
Konrad
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Seat Автомудрость Seat АвтоПитер Seat Дизайн и тюнинг Seat Новинки и концепт кары Seat Новости и акции автосалонов Seat Автосалоны и дилеры марки Seat Аренда и прокат авто марки Seat Автоклубы и форумы автозавчастей марки Seat Автосервисы и магазины автозапчастей марки Seat
Главные материалы
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Официально представлен Seat Arona
Под капотом новинки расположены литровые бензиновые моторы отдачей 95 и 115 л.с., в паре с которыми будут идти 6-скоростная «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG. Также авто будет предлагаться с 1,5-литровым двигателем, генерирующим 150 л.с. Одновременно покупателям будут доступны дизельные 1,6-литровые агрегаты на 95 и 115 л.с. Автомобиль отличается от конкурента довольно просторным салоном с багажником объемом 400 литров (у Juke он, например, составляет 250 литров). Модель будет предлагаться в различных вариантах цветового оформления внешнего и внутреннего дизайна. Дизайн кроссовера, к слову, выполнен в стилистике более крупной модели Seat Ateca. В обозримой перспективе ожидается появление «заряженной» версии Cupra с 200-сильным мотором 2.0. Для модификации FR предусмотрены 4 варианта работы шасси и двигателя (Normal, Sport, Eco и Individual).
2017-06-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ульяновск Чебоксары Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG