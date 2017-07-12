12 июля 2017, 20:12

Официально представлена предсерийная версия Aston Martin Valkyrie

Совместная разработка автопроизводителя Aston Martin и компании Red Bull ожидается к выходу только в 2019 году. Но уже сейчас на ней сконцентрировано максимальное внимание. Авторы гиперкара наконец презентовали предсерийный экземпляр, который отличается от ранее представленного прототипа.
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Представленная версия отличается от прототипа светодиодной оптикой, дворниками и шильдиками. Компания делает особый акцент на том, что Valkyrie будет обладать «беспрецедентным» уровнем прижимной силы.

Гиперкар получил два спортивных сиденья, параметры которых будут соответствовать индивидуальным особенностям каждого покупателя. Вся необходимая водителю информация будет отображаться на трех дисплеях, установленных в салоне.

Инженеры снабдили Valkyrie 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, мощность которого равна 1000 л.с. Оставшиеся 130 «лошадей» будут сгенерированы электрическим агрегатом, который работает в тандеме с системой рекуперации кинетической энергии, созданной с применением технологий болидов Формулы-1. Также автомобиль будет укомплектован сверхлегкими хорватскими аккумуляторами фирмы Rimac.

Вес автомобиля не превысит 1030 кг. Таким образом, отношение мощности к массе превысит одну лошадиную силу на один килограмм. Максимальная скорость новинки составит 402 км/ч.

В данный момент автомобиль готов на 95%, заявляет производитель. Заключительный этап работы связан с улучшением показателей аэродинамики гиперкара. Всего к выпуску запланировано 150 дорожных экземпляров и 25 трековых моделей.

Комплектации и технические характеристики

Aston Martin Virage Volante
Год выпуска, с2011
Год выпуска, по2014
КузовКабриолет
Количество дверей/мест2/2+2
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин497/6500
Объем двигателя5935
Тип трансмисииАвтоматическая 6-ступенчатая
ПриводНа задние колеса
ТопливоБензин А-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары Астон Мартин Вираж

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Cyber Snipa
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
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Официально представлена предсерийная версия Aston Martin Valkyrie
{{material_119967}}Представленная версия отличается от прототипа светодиодной оптикой, дворниками и шильдиками. Компания делает особый акцент на том, что Valkyrie будет обладать «беспрецедентным» уровнем прижимной силы.Гиперкар получил два спортивных сиденья, параметры которых будут соответствовать индивидуальным особенностям каждого покупателя. Вся необходимая водителю информация будет отображаться на трех дисплеях, установленных в салоне.Инженеры снабдили Valkyrie 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, мощность которого равна 1000 л.с. Оставшиеся 130 «лошадей» будут сгенерированы электрическим агрегатом, который работает в тандеме с системой рекуперации кинетической энергии, созданной с применением технологий болидов Формулы-1. Также автомобиль будет укомплектован сверхлегкими хорватскими аккумуляторами фирмы Rimac.Вес автомобиля не превысит 1030 кг. Таким образом, отношение мощности к массе превысит одну лошадиную силу на один килограмм. Максимальная скорость новинки составит 402 км/ч.В данный момент автомобиль готов на 95%, заявляет производитель. Заключительный этап работы связан с улучшением показателей аэродинамики гиперкара. Всего к выпуску запланировано 150 дорожных экземпляров и 25 трековых моделей.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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