Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris
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Компания Hyundai провела официальную презентацию нового поколения Solaris. Модель видоизменилась как с точки зрения экстерьера, так и интерьера. Кроме того, новинка обзавелась модернизированной линейкой моторов.
Среди технических изменений нового Solaris можно отметить наличие новой задней подвески, аналогичной той, что используется в модели Elantra, а также 1,4-литрового мотора, мощность которого сократилась со 197 до 99 л.с.
Двигатель 1,6 литра обзавелся впускным коллектором переменной длины и вторым фазовращателем. Мощность агрегата осталась без изменений - 123 л.с.
Линейка моторов модели будет работать в связке с 6-диапазонной механической, а также 6-диапазонной автоматической трансмиссиями. Позже планируется выпуск нового поколения Solaris с 2-литровым двигателем.
Ранее сообщалось, что обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм.
Напомним также, что первые фотографии новинки появились накануне официальной презентации модели.
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Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris
Среди технических изменений нового Solaris можно отметить наличие новой задней подвески, аналогичной той, что используется в модели Elantra, а также 1,4-литрового мотора, мощность которого сократилась со 197 до 99 л.с. Двигатель 1,6 литра обзавелся впускным коллектором переменной длины и вторым фазовращателем. Мощность агрегата осталась без изменений - 123 л.с. Линейка моторов модели будет работать в связке с 6-диапазонной механической, а также 6-диапазонной автоматической трансмиссиями. Позже планируется выпуск нового поколения Solaris с 2-литровым двигателем.Ранее сообщалось, что обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Напомним также, что первые фотографии новинки появились накануне официальной презентации модели.
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