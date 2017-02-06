6 февраля 2017, 13:31

Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris

Компания Hyundai провела официальную презентацию нового поколения Solaris. Модель видоизменилась как с точки зрения экстерьера, так и интерьера. Кроме того, новинка обзавелась модернизированной линейкой моторов.
  Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris
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фото
  
Среди технических изменений нового Solaris можно отметить наличие новой задней подвески, аналогичной той, что используется в модели Elantra, а также 1,4-литрового мотора, мощность которого сократилась со 197 до 99 л.с.
 
Двигатель 1,6 литра обзавелся впускным коллектором переменной длины и вторым фазовращателем. Мощность агрегата осталась без изменений - 123 л.с.
 
Линейка моторов модели будет работать в связке с 6-диапазонной механической, а также 6-диапазонной автоматической трансмиссиями. Позже планируется выпуск нового поколения Solaris с 2-литровым двигателем.
Ранее сообщалось, что обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм.
 
Напомним также, что первые фотографии новинки появились накануне официальной презентации модели.

Комплектации и технические характеристики

Hyundai Solaris Elegance 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин123
Объем двигателя1591
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл8.1
Загородный цикл4.9
Смешанный цикл6.1
ТопливоАИ-92
Все характеристики
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Hyundai Solaris
ИМХО, постоянно где-то читаю, что цены снижают и все такое, но чтобы во всех автосалонах по моему фигня. Лучше всего смотреть всю инфу непосредственно на сайте автосалона в который вы собираетесь обращаться, тогда точно будет актуальная информация
Shadept
Конвейер петербургского завода Hyundai остановили на 5 суток
Мечтаю о таком авто
abonent
На Hyundai Solaris образовалась очередь
б белгороде с солярисом сплошное кидалово записался на базу в январе досих пор жду а сегодня менеджер сказал что завод откладывает выпуск баз еще на 4 месяца.
романтик
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Официально представлено новое поколение Hyundai Solaris
Среди технических изменений нового Solaris можно отметить наличие новой задней подвески, аналогичной той, что используется в модели Elantra, а также 1,4-литрового мотора, мощность которого сократилась со 197 до 99 л.с. Двигатель 1,6 литра обзавелся впускным коллектором переменной длины и вторым фазовращателем. Мощность агрегата осталась без изменений - 123 л.с. Линейка моторов модели будет работать в связке с 6-диапазонной механической, а также 6-диапазонной автоматической трансмиссиями. Позже планируется выпуск нового поколения Solaris с 2-литровым двигателем.Ранее сообщалось, что обновленный Solaris обладает следующими габаритами: 4 405 мм/1 729 мм/1 469 мм, а размер колесной базы составляет 2 600 мм. Напомним также, что первые фотографии новинки появились накануне официальной презентации модели.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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