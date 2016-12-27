27 декабря 2016, 12:19

Официально презентован хэтчбек Suzuki Swift

Брошюра с фотографиями новинки появилась в интернет-сети несколько дней назад, а сегодня, 27 декабря, автопроизводитель провел презентацию автомобиля в Японии.
Новая генерация по сравнению с предыдущей меньше: длина хэтбчека составляет 3 840 мм, а высота - 1 500 мм, что оказалось меньше на 10 мм. Ширина автомобиля осталась прежней, а вот колесная база увеличена на 20 мм до 2 450 мм.
 
Стоит отметить, в Японии дебютировал только 5-дверный вариант, тогда как 3-дверную модификацию выпускать не будут. В экстерьере модели появилась светодиодная оптика, а моторная гамма представлена двумя двигателями. 1,0-литровый турбированный двигатель выдает 102 л.с. мощности, а 1,2-литровый - 91 л.с. Последний работает в паре с 5-скоростной механикой или вариатором, а более мощный двигатель доступен с 6-скоростным автоматом.
 
Кроме этого, хэтчбек будет предлагаться и с гибридной установкой, в составе которой будет 1,2-литровый ДВС и 3-сильный электромотор, используемый в качестве стартер-генератора.
 
Заказы на автомобиль японские дилеры уже принимают, а первые партии нового поколения Swift поступят 4 января. За базовую комплектацию хэтчбека просят 1 343 520 йен (около 700 000 рублей). 

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Swift GLX 1.6 CVT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Мощность, л.с./ об/мин117
Приводполный
Городской цикл6.8
Загородный цикл5
Смешанный цикл5.7
Топливобензин
Все характеристики
Купить авто Судзуки, Сузуки Свифт

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Не включаются передачи
Я бы луше не спрашивал совета тут, а повез на СТО, там мб что-то намутят с ней нормельное
JohnParker
схватывает,но не заводится
| Менял насос в баке, мыл бак, менял фильтр.машина 1992года.проехал километров 200.вечером все в норме.утром схватываетсразу, но не заводится.поменял свечи-тот же резульиат.подсаажите в чем причина.
dinya
спасите помогите свист под капотом
Привет, да пробег тут не причем! Просто не качественно сделали! у тебя маховик подтянуть нужно ) ) ) позвони сюда +7 (926) 681 81 29
Бугай
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Suzuki Swift
Купить Suzuki Swift 2007 в Москве
275 000 Р
Купить Suzuki Swift 2011 в Москве
505 000 Р
Купить Suzuki Swift 2008 в Москве
291 200 Р
Купить Suzuki Swift 2008 в Москве
330 000 Р
Купить Suzuki Swift 2008 в Москве
295 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 24 модели
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 32 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Swift
Официально презентован хэтчбек Suzuki Swift
Новая генерация по сравнению с предыдущей меньше: длина хэтбчека составляет 3 840 мм, а высота - 1 500 мм, что оказалось меньше на 10 мм. Ширина автомобиля осталась прежней, а вот колесная база увеличена на 20 мм до 2 450 мм. Стоит отметить, в Японии дебютировал только 5-дверный вариант, тогда как 3-дверную модификацию выпускать не будут. В экстерьере модели появилась светодиодная оптика, а моторная гамма представлена двумя двигателями. 1,0-литровый турбированный двигатель выдает 102 л.с. мощности, а 1,2-литровый - 91 л.с. Последний работает в паре с 5-скоростной механикой или вариатором, а более мощный двигатель доступен с 6-скоростным автоматом. Кроме этого, хэтчбек будет предлагаться и с гибридной установкой, в составе которой будет 1,2-литровый ДВС и 3-сильный электромотор, используемый в качестве стартер-генератора. Заказы на автомобиль японские дилеры уже принимают, а первые партии нового поколения Swift поступят 4 января. За базовую комплектацию хэтчбека просят 1 343 520 йен (около 700 000 рублей). 
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG