Официально презентован хэтчбек Suzuki Swift

Брошюра с фотографиями новинки появилась в интернет-сети несколько дней назад, а сегодня, 27 декабря, автопроизводитель провел презентацию автомобиля в Японии.
Новая генерация по сравнению с предыдущей меньше: длина хэтбчека составляет 3 840 мм, а высота - 1 500 мм, что оказалось меньше на 10 мм. Ширина автомобиля осталась прежней, а вот колесная база увеличена на 20 мм до 2 450 мм.
Стоит отметить, в Японии дебютировал только 5-дверный вариант, тогда как 3-дверную модификацию выпускать не будут. В экстерьере модели появилась светодиодная оптика, а моторная гамма представлена двумя двигателями. 1,0-литровый турбированный двигатель выдает 102 л.с. мощности, а 1,2-литровый - 91 л.с. Последний работает в паре с 5-скоростной механикой или вариатором, а более мощный двигатель доступен с 6-скоростным автоматом.
Кроме этого, хэтчбек будет предлагаться и с гибридной установкой, в составе которой будет 1,2-литровый ДВС и 3-сильный электромотор, используемый в качестве стартер-генератора.
Заказы на автомобиль японские дилеры уже принимают, а первые партии нового поколения Swift поступят 4 января. За базовую комплектацию хэтчбека просят 1 343 520 йен (около 700 000 рублей).
Новая генерация по сравнению с предыдущей меньше: длина хэтбчека составляет 3 840 мм, а высота - 1 500 мм, что оказалось меньше на 10 мм. Ширина автомобиля осталась прежней, а вот колесная база увеличена на 20 мм до 2 450 мм. Стоит отметить, в Японии дебютировал только 5-дверный вариант, тогда как 3-дверную модификацию выпускать не будут. В экстерьере модели появилась светодиодная оптика, а моторная гамма представлена двумя двигателями. 1,0-литровый турбированный двигатель выдает 102 л.с. мощности, а 1,2-литровый - 91 л.с. Последний работает в паре с 5-скоростной механикой или вариатором, а более мощный двигатель доступен с 6-скоростным автоматом. Кроме этого, хэтчбек будет предлагаться и с гибридной установкой, в составе которой будет 1,2-литровый ДВС и 3-сильный электромотор, используемый в качестве стартер-генератора. Заказы на автомобиль японские дилеры уже принимают, а первые партии нового поколения Swift поступят 4 января. За базовую комплектацию хэтчбека просят 1 343 520 йен (около 700 000 рублей).
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