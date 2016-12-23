23 декабря 2016, 13:55

Официально презентован суперкар Ferrari GTC4Lusso T

Итальянская компания обнародовала новинку в рамках автовыставки в Гуанчжоу. Гости мероприятия смогли увидеть модель в нескольких цветовых вариантах и различных исполнениях, а также оценить современный внешний вид новинки.
Известно, что под капотом суперкара разместился 3,9-литровый мотор V8 с турбонаддувом, способный выдавать 610 л.с. и 760 Нм крутящего момента.
 
С нуля до 100 км/ч «люксовый» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 320 км/ч. Стоит отметить, что при такой мощности авто вполне экономично: на 100 км уходит 11,6 литров топлива.
 
Салон модели оборудован черными кожаными сидениями и панорамной крышей.

Новинки и концепт кары Феррари

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Официально презентован суперкар Ferrari GTC4Lusso T
Известно, что под капотом суперкара разместился 3,9-литровый мотор V8 с турбонаддувом, способный выдавать 610 л.с. и 760 Нм крутящего момента. С нуля до 100 км/ч «люксовый» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 320 км/ч. Стоит отметить, что при такой мощности авто вполне экономично: на 100 км уходит 11,6 литров топлива. Салон модели оборудован черными кожаными сидениями и панорамной крышей.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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