Официально презентован суперкар Ferrari GTC4Lusso T
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Итальянская компания обнародовала новинку в рамках автовыставки в Гуанчжоу. Гости мероприятия смогли увидеть модель в нескольких цветовых вариантах и различных исполнениях, а также оценить современный внешний вид новинки.
Известно, что под капотом суперкара разместился 3,9-литровый мотор V8 с турбонаддувом, способный выдавать 610 л.с. и 760 Нм крутящего момента.
С нуля до 100 км/ч «люксовый» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 320 км/ч. Стоит отметить, что при такой мощности авто вполне экономично: на 100 км уходит 11,6 литров топлива.
Салон модели оборудован черными кожаными сидениями и панорамной крышей.
Официально презентован суперкар Ferrari GTC4Lusso T
Известно, что под капотом суперкара разместился 3,9-литровый мотор V8 с турбонаддувом, способный выдавать 610 л.с. и 760 Нм крутящего момента. С нуля до 100 км/ч «люксовый» автомобиль разгоняется за 3,5 секунды, а максимальная скорость новинки составляет 320 км/ч. Стоит отметить, что при такой мощности авто вполне экономично: на 100 км уходит 11,6 литров топлива. Салон модели оборудован черными кожаными сидениями и панорамной крышей.
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