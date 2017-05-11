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11 мая 2017, 15:59
Opel Adam получил спецверсию Black Jack
Самую маленькую модель в продуктовой линейке Opel отличает необычная двухцветная окраска, основные же характеристики остались прежними. Европейские дилеры начнут продавать новинку уже летом.
Нижнюю часть кузова можно окрасить в любой оттенок из палитры хэтчбека Opel Adam. В черный цвет окрасят боковые зеркала, капот, крышу и стойки. Представители бренда сообщили, что специальный вариант Black Jack будет доступен для всех комплектация автомобиля Adam, включая модификации S и Adam Rock.
Отметим, что изменения коснулись только внешнего облика автомобиля, технические характеристики – в зависимости от пожелания клиента. Сейчас на европейском рынке машина продается с несколькими вариантами моторов, которые способны вырабатывать от 70 до 150 л.с. Стартовая цена авто – около 12 000 евро.
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Добавим, что представители Opel продолжают работать над созданием новой генерации модели Corsa, которую будут собирать на новой базе от PSA Group.
В России продукция компании на первичном рынке по-прежнему недоступна.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Adam 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|хэтчбек 3 дв.
|Количество дверей/мест
|3
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|100 / 74 при 6000
|Объем двигателя
|1398
|Тип трансмисии
|механика 5
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.3
|Загородный цикл
|4.4
|Смешанный цикл
|5.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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