57
11 мая 2017, 15:59

Opel Adam получил спецверсию Black Jack

Самую маленькую модель в продуктовой линейке Opel отличает необычная двухцветная окраска, основные же характеристики остались прежними. Европейские дилеры начнут продавать новинку уже летом.
^
Нижнюю часть кузова можно окрасить в любой оттенок из палитры хэтчбека Opel Adam. В черный цвет окрасят боковые зеркала, капот, крышу и стойки. Представители бренда сообщили, что специальный вариант Black Jack будет доступен для всех комплектация автомобиля Adam, включая модификации S и Adam Rock.
 
Отметим, что изменения коснулись только внешнего облика автомобиля, технические характеристики – в зависимости от пожелания клиента. Сейчас на европейском рынке машина продается с несколькими вариантами моторов, которые способны вырабатывать от 70 до 150 л.с. Стартовая цена авто – около 12 000 евро.
Ранее мы писали
После того, как французская группа PSA Peugeot Citroen выкупила права на марку Opel, российские поклонники ...
Читать далее
Добавим, что представители Opel продолжают работать над созданием новой генерации модели Corsa, которую будут собирать на новой базе от PSA Group.
 
В России продукция компании на первичном рынке по-прежнему недоступна.

Комплектации и технические характеристики

Opel Adam 1.4 MT
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2014
Кузовхэтчбек 3 дв.
Количество дверей/мест3
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин100 / 74 при 6000
Объем двигателя1398
Тип трансмисиимеханика 5
Приводпередний
Городской цикл7.3
Загородный цикл4.4
Смешанный цикл5.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Опель Адам

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Opel Signum
Опель Сигнум 2006 год ищу юбку на передний бампер - правую сторону +375447836069
славомир
Форум Opel Insignia
| Еду на своём опеле инсигния 2010 г. по трассе 120 км/ ч внезапно компьютер выдаёт сообщение - требуется техническое обслуживание, скорость падает до 70 км/ ч жму на газ - ноль эмоций, пришлось съехать на обочину, заглушить машину, потом завёлся и поехал уже нормально, подскажите пожалуйста в чём дело ...
jurgen
Форум Opel Vectra
помогите подключить магнетолу на опель вектра выхода на колонки как поймать
слава
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Opel Автомудрость Opel АвтоПитер Opel Дизайн и тюнинг Opel Новинки и концепт кары Opel Новости и акции автосалонов Opel Автосалоны и дилеры марки Opel Аренда и прокат авто марки Opel Автоклубы и форумы автозавчастей марки Opel Автосервисы и магазины автозапчастей марки Opel
Главные материалы
По счетам ГИБДД: сколько тратят на штрафы?
Тест-драйв VW Polo GT: дворовый чемпион
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Продажа Opel Adam
Объявления о продаже Opel Adam
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Adam
Opel Adam получил спецверсию Black Jack
Нижнюю часть кузова можно окрасить в любой оттенок из палитры хэтчбека Opel Adam. В черный цвет окрасят боковые зеркала, капот, крышу и стойки. Представители бренда сообщили, что специальный вариант Black Jack будет доступен для всех комплектация автомобиля Adam, включая модификации S и Adam Rock. Отметим, что изменения коснулись только внешнего облика автомобиля, технические характеристики – в зависимости от пожелания клиента. Сейчас на европейском рынке машина продается с несколькими вариантами моторов, которые способны вырабатывать от 70 до 150 л.с. Стартовая цена авто – около 12 000 евро.{{material_119110}}Добавим, что представители Opel продолжают работать над созданием новой генерации модели Corsa, которую будут собирать на новой базе от PSA Group. В России продукция компании на первичном рынке по-прежнему недоступна.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Тагил Ставрополь Ленинградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG