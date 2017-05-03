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3 мая 2017, 17:17
Opel Crossland X встал на конвейер
В испанском городе Сарагоса стартовало производство нового кроссовера Opel Crossland. Первый вседорожник, сошедший с конвейера в Испании, имеет белую покраску кузова и черную крышу.
По случаю выпуска первого Opel Crossland X на заводе побывал руководитель компании Opel Карл-Томас Нойман. Топ-менеджер машиностроительной компании рассказал, что кроссовер разрабатывался вместе с французскими инженерами из альянса Groupe PSA.
Автомобиль будет продаваться в Европе с агрегатами производительностью от 81 до 120 л.с. Кроссовер будет предлагаться с бензиновыми и дизельными моторами. Двигатели будут сочетаться как с «механикой», так и с автоматической трансмиссией.
Для европейцев будет доступен Opel Crossland X с мотором объемом 1,2 литра мощностью 81 л.с. Также в Европе будет продаваться версия с турбомоторами 110 или 130 л.с. Кроме того, появится версия Opel Crossland X с дизельным двигателем, мощность которого в разных вариантах составит 99 или 120 л.с.
На немецком рынке базовая стоимость кроссовера составит 16 850 евро, что по действующему курсу – порядка 1 000 000 рублей.
Продажи Crossland X в автосалонах начнутся уже этим летом. Правда, до сих пор неизвестно, появится ли новинка на российском рынке. Продажи продукции бренда в России приостановлены.
Напомним, что серийная версия Crossland X предстала перед общественностью в рамках международной выставки в Женеве в этом году.
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