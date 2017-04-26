Opel думает о возвращении на российский рынок
Окончательное решение, вернется ли Opel в Россию, будет принято в ближайшее время, заявил глава российского филиала группы Peugeot-Citroen Александр Мигаль. Слухи об этом появились еще в начале весны.
Сделка по приобретению немецкого бренда сейчас в стадии оформления, поэтому еще рано говорить о судьбе Opel на российском рынке, заявил представитель компании.
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«О сделке было объявлено, однако она еще не закрыта, - рассказал Мигаль в рамках пресс-конференции, посвященной дальнейшим планам Peugeot на российском рынке. – Ожидается, что это произойдет ближе к концу текущего года», - заявил Мигаль.
Он добавил, что пока Opel и PSA работают независимо друг от друга.
Напомним, что еще в феврале стало известно, что альянс PSA Peugeot Citroen намерен приобрести бренд Opel у американского концерна General Motors за 2,2 млрд евро.
В рамках Женевского автосалона, который прошел в марте, руководитель французского концерна PSA Карлос Таварес заявил, что Opel может вернуться в Россию, если «это будет признано экономически целесообразным».
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