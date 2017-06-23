23 июня 2017, 17:02

Opel Insignia Country Tourer получит полный привод

Новое поколение Insignia в кузове универсал - версию Sports Tourer – показали еще в феврале, на сентябрь в рамках автосалона во Франкфурте.запланирован дебют «внедорожной» модификации Country Tourer.
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Новый универсал Opel Insignia Country Tourer получит полный привод от «горячего» хэтчбека Ford Focus RS. Новинка получит систему GKN Twinster, установленную на задней оси, которая позволяет гибко регулировать подачу тяги на каждое из задних колёс в отдельности.
 
Передача осуществляется двумя электрическими многодисковыми муфтами, благодаря которым можно усилить тяговую силу при езде по местности, где сцепление с поверхностью ниже среднего.
 
Сама система впервые была показана год назад. Но передние колеса управлялись обычным дифференциалом, оборудованного электронным управлением. На серийной версии Vauxhall Insignia Country Tourer будет установлена подобная установка.
 
Кроме того, обновленная Vauxhall Insignia Country Tourer получит новую силовую установку, представленную 2-литровым дизельным агрегатом с двумя турбинами, который сможет генерировать около 207 л.с. В тандеме с ним будет работать 8-диапазонный «автомат».

Комплектации и технические характеристики

Opel Insignia 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин160
Объем двигателя1956
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл5.4
Загородный цикл3.7
Смешанный цикл4.3
ТопливоДТ
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Opel Insignia Country Tourer получит полный привод
Новый универсал Opel Insignia Country Tourer получит полный привод от «горячего» хэтчбека Ford Focus RS. Новинка получит систему GKN Twinster, установленную на задней оси, которая позволяет гибко регулировать подачу тяги на каждое из задних колёс в отдельности. Передача осуществляется двумя электрическими многодисковыми муфтами, благодаря которым можно усилить тяговую силу при езде по местности, где сцепление с поверхностью ниже среднего. Сама система впервые была показана год назад. Но передние колеса управлялись обычным дифференциалом, оборудованного электронным управлением. На серийной версии Vauxhall Insignia Country Tourer будет установлена подобная установка. Кроме того, обновленная Vauxhall Insignia Country Tourer получит новую силовую установку, представленную 2-литровым дизельным агрегатом с двумя турбинами, который сможет генерировать около 207 л.с. В тандеме с ним будет работать 8-диапазонный «автомат».
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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