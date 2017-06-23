23 июня 2017, 17:02
Opel Insignia Country Tourer получит полный привод
Новое поколение Insignia в кузове универсал - версию Sports Tourer – показали еще в феврале, на сентябрь в рамках автосалона во Франкфурте.запланирован дебют «внедорожной» модификации Country Tourer.
Новый универсал Opel Insignia Country Tourer получит полный привод от «горячего» хэтчбека Ford Focus RS. Новинка получит систему GKN Twinster, установленную на задней оси, которая позволяет гибко регулировать подачу тяги на каждое из задних колёс в отдельности.
Передача осуществляется двумя электрическими многодисковыми муфтами, благодаря которым можно усилить тяговую силу при езде по местности, где сцепление с поверхностью ниже среднего.
Сама система впервые была показана год назад. Но передние колеса управлялись обычным дифференциалом, оборудованного электронным управлением. На серийной версии Vauxhall Insignia Country Tourer будет установлена подобная установка.
Кроме того, обновленная Vauxhall Insignia Country Tourer получит новую силовую установку, представленную 2-литровым дизельным агрегатом с двумя турбинами, который сможет генерировать около 207 л.с. В тандеме с ним будет работать 8-диапазонный «автомат».
Комплектации и технические характеристики
|Opel Insignia 2.0 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|160
|Объем двигателя
|1956
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|5.4
|Загородный цикл
|3.7
|Смешанный цикл
|4.3
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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