Opel Insignia для китайского рынка переименуют в Buick Regal
Вконтакте
Facebook
Автомобиль будет представлен в варианте седан, хотя в Европе модель продается в виде универсала и лифтбека. Презентация Buick Regal запланирована на 2018 год в рамках Шанхайского автосалона.
Китайский вариант Insignia почти не будет отличаться от немецкого аналога, в нем только видоизменится радиаторная решетка. Изменятся и его габариты, которые составят 4 900 х 1 800 х 1 400 мм.
Разработчики установили под капотом автомобиля турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 163 л.с. Кроме того, на китайский рынок выйдет вариант с 2-литровым двигателем 254 л.с. и 1,8-литровым «атмосферником».
Opel Insignia для китайского рынка переименуют в Buick Regal
Китайский вариант Insignia почти не будет отличаться от немецкого аналога, в нем только видоизменится радиаторная решетка. Изменятся и его габариты, которые составят 4 900 х 1 800 х 1 400 мм. Разработчики установили под капотом автомобиля турбированный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 163 л.с. Кроме того, на китайский рынок выйдет вариант с 2-литровым двигателем 254 л.с. и 1,8-литровым «атмосферником».
В избранное