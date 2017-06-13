13 июня 2017, 09:15
Opel Omega X показали публике. Видео
В интернете появились первые независимые изображения нового флагманского автомобиля Opel Omega X, а также тематический видеоролик на популярном видеохостинге. Визуализацию кроссовера представил бразильский автомобильный дизайнер Клебер Сильва.
Пока производитель не представил официальных данных о новинке, так что обнародованные рендеры – не более чем художественные фантазии.
Ожидается, что новый кроссовер пополнит линейку флагманов компании и встанет в один ряд с Mokka X, Crossland X и Grandland X. Автомобиль создадут на базе EMP2 — платформы, на которой базируется модель Peugeot 5008.
Со своей стороны, новая генерация Peugeot 5008 основана на платформе EMP2, благодаря чему авто стало легче. Размеры новинки составляют 4 670 х 1 855 х 1 655 мм, а колесная база – 2 840 мм.
Комплектации и технические характеристики
|Opel Omega 5.7 АТ
|Год выпуска, с
|1999
|Год выпуска, по
|2003
|Кузов
|Седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|315
|Объем двигателя
|5665
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|Задний
|Городской цикл
|18.0
|Загородный цикл
|10.0
|Смешанный цикл
|14.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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