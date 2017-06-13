13 июня 2017, 09:15

Opel Omega X показали публике. Видео

В интернете появились первые независимые изображения нового флагманского автомобиля Opel Omega X, а также тематический видеоролик на популярном видеохостинге. Визуализацию кроссовера представил бразильский автомобильный дизайнер Клебер Сильва.
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Пока производитель не представил официальных данных о новинке, так что обнародованные рендеры – не более чем художественные фантазии.
 
Ожидается, что новый кроссовер пополнит линейку флагманов компании и встанет в один ряд с Mokka X, Crossland X и Grandland X. Автомобиль создадут на базе EMP2 — платформы, на которой базируется модель Peugeot 5008.
 
Со своей стороны, новая генерация Peugeot 5008 основана на платформе EMP2, благодаря чему авто стало легче. Размеры новинки составляют 4 670 х 1 855 х 1 655 мм, а колесная база – 2 840 мм.

Комплектации и технические характеристики

Opel Omega 5.7 АТ
Год выпуска, с1999
Год выпуска, по2003
КузовСедан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин315
Объем двигателя5665
Тип трансмисииАвтоматическая, 4-ступенчатая
ПриводЗадний
Городской цикл18.0
Загородный цикл10.0
Смешанный цикл14.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Опель Омега

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Отзывы по теме
Форум Opel Omega
поставил москвичёвский генератор , машина едет пару км и глохнит мож чё другое шалит подскажите, моно инжектораомега 76г
Иван
Отзыв о Opel Omega 1999 года
В принципе, машина вообще без недостатков. на мелкие детали внимания не обращаю, комплектация отличная, салон свободный. Самое главное, что ее можно ремонтировать у нас или даже собственными руками не заказывая деталей из-за границы.
LsAlex
Горит предохранитель F15 при включении печки? кондея.
Машина Опель Омега Б 1999года X20XEV 2 ;Помогите разобратся в проблеме которая уже перерасла не пойми во что. На F15 стоит 20 Ампер, который сгорает при включении печки или кондея это одно и тоже, этот предохранитель отвечает за приборную панель где ни показывает ни один прибор ни температура ни тахометр ...
lexxnn
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Opel Omega X показали публике. Видео
Пока производитель не представил официальных данных о новинке, так что обнародованные рендеры – не более чем художественные фантазии. Ожидается, что новый кроссовер пополнит линейку флагманов компании и встанет в один ряд с Mokka X, Crossland X и Grandland X. Автомобиль создадут на базе EMP2 — платформы, на которой базируется модель Peugeot 5008. Со своей стороны, новая генерация Peugeot 5008 основана на платформе EMP2, благодаря чему авто стало легче. Размеры новинки составляют 4 670 х 1 855 х 1 655 мм, а колесная база – 2 840 мм.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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