Opel перейдет PSA до конца лета
Компания планирует развитие бренда Opel во многом за счет мировой экспансии на все рынки, на которых присутствует Группа. Концерн GM воспринимал немецкую марку именно как региональную, и автомобили под этим брендом не были представлены, например, в Латинской Америке, Китае, Азии. Что касается российского авторынка, который находится сейчас не в лучшей форме, то возвращение Opel должно быть продиктовано экономической целесообразностью. Точные сроки аналитики пока не называют.
Сейчас концерн PSA является третьим автопроизводителем в Европе после Volkswagen Group и Альянса Renault-Nissan. В прошлом году он получил 1,2 млрд евро чистой прибыли, тогда как годом ранее зафиксирован убыток в 555 млн евро. При этом операционная прибыль автомобильного подразделения достигла 5%, а объем свободных денежных средство составил 3,8 млрд евро, что почти вдвое больше намеченных ранее целей. Нынешняя сделка позволит создать производителя, который будет владельцем 16% европейского автомобильного рынка. В этом случае он сможет занять 2 место в регионе.
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