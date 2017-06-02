2 июня 2017, 15:34

Opel поссорился с PSA

Анонсированная еще в марте процедура продажи Opel концерну PSA застопорилась. Причиной стали разногласия вокруг центра разработок в Рюссельхайме, на перспективы которого у брендов, как оказалось, разные точки зрения.
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Opel намерен сохранить текущую загрузку центра разработок, но у PSA уже есть собственнре аналогичное учреждение, где заняты 13 000 человек. На этой неделе должны были начаться переговоры об увольнениях, но этому воспрепятствовал профсоюз сотрудников немецкого бренда в лице его руководителя Вольфганга Шефера-Клюга. Профсоюз требует, чтобы до начала процесса слияния компаний сохранились рабочие места для 7 700 сотрудников центра разработок. Еще одно требование - продолжение инженерных работ для General Motors, на которые сейчас приходится треть загрузки учреждения.

Отметим, что слияние крупных компаний – в принципе процесс нескорый. В случае с интеграцией Opel в PSA он может занять больше времени, нежели обычно, поскольку немецкая компания принадлежала корпорации General Motors с 1929 года.
 
Тем не менее, Opel рассчитывает закрыть сделку до конца 2017 года.
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Opel поссорился с PSA
{{material_118288}}Opel намерен сохранить текущую загрузку центра разработок, но у PSA уже есть собственнре аналогичное учреждение, где заняты 13 000 человек. На этой неделе должны были начаться переговоры об увольнениях, но этому воспрепятствовал профсоюз сотрудников немецкого бренда в лице его руководителя Вольфганга Шефера-Клюга. Профсоюз требует, чтобы до начала процесса слияния компаний сохранились рабочие места для 7 700 сотрудников центра разработок. Еще одно требование - продолжение инженерных работ для General Motors, на которые сейчас приходится треть загрузки учреждения.Отметим, что слияние крупных компаний – в принципе процесс нескорый. В случае с интеграцией Opel в PSA он может занять больше времени, нежели обычно, поскольку немецкая компания принадлежала корпорации General Motors с 1929 года. Тем не менее, Opel рассчитывает закрыть сделку до конца 2017 года.
2017-06-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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