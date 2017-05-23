58
23 мая 2017, 11:07

Opel построит беспилотный универсал

Инженеры Opel работают над прототипом автомобиля с системой автономного управления. Модель создадут на базе универсала Opel Insignia предыдущего поколения.
^

Компания планирует создать компьютеризированные карты и проработать процесс перехода от ручного управления к беспилотной езде. В конечно итоге под брендом Opel должен появиться автомобиль, который сможет самостоятельно выезжать на дороги, двигаться в потоке и  съезжать с трассы на второстепенную дорогу.

Ранее мы писали
В минувшее воскресенье петербуржцы и гости города смогли наблюдать за парадом ретромобилей. На сей раз модели ...
Читать далее

Первые испытания беспилотника на базе Insignia будут проходить в Германии на отрезке автобана возле Франкфурта-на-Майне. Как говорят в компании, на этом участке дороги условия максимально приближены к реальности.

Opel разрабатывает системы автоматического управления в рамках общегерманской программы Ko-HAF. Предполагается, что серийные варианты беспилотных машин под немецким брендом будут выпущены до 2022 года.

Новинки и концепт кары Опель

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Opel Signum
Опель Сигнум 2006 год ищу юбку на передний бампер - правую сторону +375447836069
славомир
Форум Opel Insignia
| Еду на своём опеле инсигния 2010 г. по трассе 120 км/ ч внезапно компьютер выдаёт сообщение - требуется техническое обслуживание, скорость падает до 70 км/ ч жму на газ - ноль эмоций, пришлось съехать на обочину, заглушить машину, потом завёлся и поехал уже нормально, подскажите пожалуйста в чём дело ...
jurgen
Форум Opel Vectra
помогите подключить магнетолу на опель вектра выхода на колонки как поймать
слава
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Opel Автомудрость Opel АвтоПитер Opel Дизайн и тюнинг Opel Новинки и концепт кары Opel Новости и акции автосалонов Opel Автосалоны и дилеры марки Opel Аренда и прокат авто марки Opel Автоклубы и форумы автозавчастей марки Opel Автосервисы и магазины автозапчастей марки Opel
Главные материалы
Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: из жизни динозавров
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
Хотели бы Вы, чтобы Chevrolet вернулся в Россию?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Opel построит беспилотный универсал
Компания планирует создать компьютеризированные карты и проработать процесс перехода от ручного управления к беспилотной езде. В конечно итоге под брендом Opel должен появиться автомобиль, который сможет самостоятельно выезжать на дороги, двигаться в потоке и  съезжать с трассы на второстепенную дорогу.{{material_119312}}Первые испытания беспилотника на базе Insignia будут проходить в Германии на отрезке автобана возле Франкфурта-на-Майне. Как говорят в компании, на этом участке дороги условия максимально приближены к реальности.Opel разрабатывает системы автоматического управления в рамках общегерманской программы Ko-HAF. Предполагается, что серийные варианты беспилотных машин под немецким брендом будут выпущены до 2022 года.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Республика Татарстан Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG