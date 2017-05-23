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23 мая 2017, 11:07
Opel построит беспилотный универсал
Инженеры Opel работают над прототипом автомобиля с системой автономного управления. Модель создадут на базе универсала Opel Insignia предыдущего поколения.
Компания планирует создать компьютеризированные карты и проработать процесс перехода от ручного управления к беспилотной езде. В конечно итоге под брендом Opel должен появиться автомобиль, который сможет самостоятельно выезжать на дороги, двигаться в потоке и съезжать с трассы на второстепенную дорогу.
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Первые испытания беспилотника на базе Insignia будут проходить в Германии на отрезке автобана возле Франкфурта-на-Майне. Как говорят в компании, на этом участке дороги условия максимально приближены к реальности.
Opel разрабатывает системы автоматического управления в рамках общегерманской программы Ko-HAF. Предполагается, что серийные варианты беспилотных машин под немецким брендом будут выпущены до 2022 года.
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