131
19 апреля 2017, 15:56
Opel представил конкурента Nissan Qashqai и Seat Ateca
Вседорожник под название Grandland X заявлен на европейском рынке как конкурент двум моделям, которые давно имеют «своего» покупателя. Публичный дебют автомобиля состоится осенью на моторшоу во Франкфурте.
Новинка создана на той же модульной платформе группы PSA, что и Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Соответственно, можно предполагать и мощность мотора. Например, 3008 доступен со 130-165-сильными бензиновыми моторами объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также с дизелями мощностью до 180 л.с. Вероятно, к этим же параметрам будет близок и новый Opel.
Габаритная длина новинки составляет 4 477 мм, ширина — 1 844 мм, высота — 1 636 мм, размер колесной базы достигает 2 675 мм. Объем багажника у новой модели составляет 514 литров (1 652 литра при сложенных задних креслах), что на 84 литра больше, чем у Nissan Qashqai.
В комплектацию Grandland X войдет адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов.
Европейские дилеры ждут новинку в начале будущего года.
Читайте по теме
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Новый Opel Astra выиграл конкурс Car of the Year
29.02.2016, 20:49
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Россияне останутся без Opel и Chevrolet
18.03.2015, 16:00
Бэушные минивэны популярнее новых
23.07.2014, 08:56
Читайте по теме
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
16.12.2016, 09:34
Новый Opel Astra выиграл конкурс Car of the Year
29.02.2016, 20:49
Opel и Chevrolet: надышаться перед смертью
22.07.2015, 10:07
Владельцев Opel и Chevrolet не лишат сервиса
19.03.2015, 12:14
Россияне останутся без Opel и Chevrolet
18.03.2015, 16:00
Бэушные минивэны популярнее новых
23.07.2014, 08:56
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Опель Сигнум 2006 год ищу юбку на передний бампер - правую сторону +375447836069
| Еду на своём опеле инсигния 2010 г. по трассе 120 км/ ч внезапно компьютер выдаёт сообщение - требуется техническое обслуживание, скорость падает до 70 км/ ч жму на газ - ноль эмоций, пришлось съехать на обочину, заглушить машину, потом завёлся и поехал уже нормально, подскажите пожалуйста в чём дело ...
помогите подключить магнетолу на опель вектра выхода на колонки как поймать
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное