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19 апреля 2017, 15:56

Opel представил конкурента Nissan Qashqai и Seat Ateca

Вседорожник под название Grandland X заявлен на европейском рынке как конкурент двум моделям, которые давно имеют «своего» покупателя. Публичный дебют автомобиля состоится осенью на моторшоу во Франкфурте.
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Новинка создана на той же модульной платформе группы PSA, что и Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Соответственно, можно предполагать и мощность мотора. Например, 3008 доступен со 130-165-сильными бензиновыми моторами объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также с дизелями мощностью до 180 л.с. Вероятно, к этим же параметрам будет близок и новый Opel.
 
Габаритная длина новинки составляет 4 477 мм, ширина — 1 844 мм, высота — 1 636 мм, размер колесной базы достигает 2 675 мм. Объем багажника у новой модели составляет 514 литров (1 652 литра при сложенных задних креслах), что на 84 литра больше, чем у Nissan Qashqai.
 
В комплектацию Grandland X войдет адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов.
Европейские дилеры ждут новинку в начале будущего года.
Новинки и концепт кары Опель

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Opel представил конкурента Nissan Qashqai и Seat Ateca
Новинка создана на той же модульной платформе группы PSA, что и Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Соответственно, можно предполагать и мощность мотора. Например, 3008 доступен со 130-165-сильными бензиновыми моторами объемом от 1,2 до 1,6 литра, а также с дизелями мощностью до 180 л.с. Вероятно, к этим же параметрам будет близок и новый Opel. Габаритная длина новинки составляет 4 477 мм, ширина — 1 844 мм, высота — 1 636 мм, размер колесной базы достигает 2 675 мм. Объем багажника у новой модели составляет 514 литров (1 652 литра при сложенных задних креслах), что на 84 литра больше, чем у Nissan Qashqai. В комплектацию Grandland X войдет адаптивный круиз, круговой видеообзор, адаптивные светодиодные фары, подогревы руля, передних и задних кресел, беспроводная зарядка для смартфонов.Европейские дилеры ждут новинку в начале будущего года.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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