28 декабря 2016, 12:30

Opel задумался о восстановлении купе GT

Руководство компании считает, что представленный в этом году в рамках Женевского автосалона концепт будет актуальным ещё несколько лет. До 2019 года у модели есть все шансы поступить в серийное производство.
По данным представителя Opel, основная проблема заключается в том, что оригинальное купе Opel GT 1975 имело заднеприводную схему, которую cложно сохранить, учитывая современные требования к габаритам спортивных купе. Не исключено, что автомобиль разработают без поддержки со стороны концерна General Motors, однако Opel не располагает компактной коробкой передач, необходимой для современного спорткара.
 
Ранее сообщалось, что спорткупе может получить подвеску, позаимствованную у кроссовера Mokka.

Комплектации и технические характеристики

Opel GT 2.0 MT
Год выпуска, с2007
Год выпуска, по2014
КузовКабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяРаспределенный впрыск
Мощность, л.с./ об/мин264
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМКПП
ПриводЗадний
Городской цикл13.0
Загородный цикл6.9
Смешанный цикл9.2
ТопливоБензин АИ-95
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Отзывы по теме
Отзыв о Opel GT 2003 года
Машину подарил муж, но выбирала я её сама.Ездила по автосалонам, садилась в разные авто и прислушивалась к себе: "Моя ?"В Опелюшке поняла -- МОЯ ! И не ошиблась. Удобная для водителя и пассажиров, надёжная и я бы сказала добротная машинка.Без излишеств и наворотов салон поражает своим качеством исполнения ...
kirlenwa
Отзыв о родстере Opel GT
Недавно из Франции. Своими глазами видел.А тут еще в инете нашел Хочу!!!! Зверь, а не машина.И я ее трогал.Компания Irmscher действительно отмечает 40-летие.Она будет моей.Обещаю!
akkaynt
Форум Opel Signum
| подскажите где стоит бензонасос ? Вынимаешь заднее центральное сиденье там лючок!
Николай!
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Opel задумался о восстановлении купе GT
По данным представителя Opel, основная проблема заключается в том, что оригинальное купе Opel GT 1975 имело заднеприводную схему, которую cложно сохранить, учитывая современные требования к габаритам спортивных купе. Не исключено, что автомобиль разработают без поддержки со стороны концерна General Motors, однако Opel не располагает компактной коробкой передач, необходимой для современного спорткара. Ранее сообщалось, что спорткупе может получить подвеску, позаимствованную у кроссовера Mokka.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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