Opel задумался о восстановлении купе GT

Руководство компании считает, что представленный в этом году в рамках Женевского автосалона концепт будет актуальным ещё несколько лет. До 2019 года у модели есть все шансы поступить в серийное производство.
По данным представителя Opel, основная проблема заключается в том, что оригинальное купе Opel GT 1975 имело заднеприводную схему, которую cложно сохранить, учитывая современные требования к габаритам спортивных купе. Не исключено, что автомобиль разработают без поддержки со стороны концерна General Motors, однако Opel не располагает компактной коробкой передач, необходимой для современного спорткара.
Ранее сообщалось, что спорткупе может получить подвеску, позаимствованную у кроссовера Mokka.
Машину подарил муж, но выбирала я её сама.Ездила по автосалонам, садилась в разные авто и прислушивалась к себе: "Моя ?"В Опелюшке поняла -- МОЯ ! И не ошиблась. Удобная для водителя и пассажиров, надёжная и я бы сказала добротная машинка.Без излишеств и наворотов салон поражает своим качеством исполнения ...
По данным представителя Opel, основная проблема заключается в том, что оригинальное купе Opel GT 1975 имело заднеприводную схему, которую cложно сохранить, учитывая современные требования к габаритам спортивных купе. Не исключено, что автомобиль разработают без поддержки со стороны концерна General Motors, однако Opel не располагает компактной коробкой передач, необходимой для современного спорткара. Ранее сообщалось, что спорткупе может получить подвеску, позаимствованную у кроссовера Mokka.
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