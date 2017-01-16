16 января 2017, 13:07

Определена цена самых мощных авто Mercedes E-Class

Предварительные заказы на авто стартовали на германском рынке. Продажи начнутся весной текущего года. Купить можно будет не только E-Class - Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ в кузове W213, но и более мощную версию - E 63 S 4MATIC+, а также ее спецмодификацию Edition 1.

E 63 4MATIC+ оценили в 109 800 евро. Более мощный вариант будет стоить на 11 781 евро дороже. E 63 S 4MATIC+ Edition 1 будет продаваться по 136 873 евро.

Отметим, что для моделей в версиях E 63 4MATIC+ и E 63 S 4MATIC+ доступен 4-литровый 8-цилиндровый двигатель, который оснащен 2 турбокомпрессорами.

Для E 63 4MATIC+ мощность силового агрегата составит 571 л.с., 612 л.с. - для E 63 S 4MATIC+. Последний ускоряется до 100 км/ч за 3,4 сек. В качестве трансмиссии автопроизводитель предлагает 9-скоростную трансмиссию AMG Speedshift MCT. Что касается специальной версии, то она будет доступна для покупки на протяжении года.

Отличием E 63 S 4MATIC+ Edition 1 от остальных версий станет 2-цветное оформление Grey magno и Night black magno, пакет AMG Night и кованые диски размером 20 дюймов.

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин194
Объем двигателя1950
Тип трансмисииавтоматическая, 9-ступенчатая
Приводполный
Смешанный цикл5.1
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто Мерседес Бенц, Мерседес Е класс, 190, 220, 320

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Mercedes для «командиров»
Кто выбирал фото для этой статьи? "Кол" за подборку!!!!!!
Анна
Mercedes-Benz на службе полиции
на покупку 13 машин истратили примерно 29114800+оборудование, на эти деньги можно было купить 58 фокусов или 98 приор от чего больше пользы?????
жека
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Определена цена самых мощных авто Mercedes E-Class
E 63 4MATIC+ оценили в 109 800 евро. Более мощный вариант будет стоить на 11 781 евро дороже. E 63 S 4MATIC+ Edition 1 будет продаваться по 136 873 евро. Отметим, что для моделей в версиях E 63 4MATIC+ и E 63 S 4MATIC+ доступен 4-литровый 8-цилиндровый двигатель, который оснащен 2 турбокомпрессорами. Для E 63 4MATIC+ мощность силового агрегата составит 571 л.с., 612 л.с. - для E 63 S 4MATIC+. Последний ускоряется до 100 км/ч за 3,4 сек. В качестве трансмиссии автопроизводитель предлагает 9-скоростную трансмиссию AMG Speedshift MCT. Что касается специальной версии, то она будет доступна для покупки на протяжении года. Отличием E 63 S 4MATIC+ Edition 1 от остальных версий станет 2-цветное оформление Grey magno и Night black magno, пакет AMG Night и кованые диски размером 20 дюймов.
2017-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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