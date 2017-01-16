Определена цена самых мощных авто Mercedes E-Class
E 63 4MATIC+ оценили в 109 800 евро. Более мощный вариант будет стоить на 11 781 евро дороже. E 63 S 4MATIC+ Edition 1 будет продаваться по 136 873 евро.
Отметим, что для моделей в версиях E 63 4MATIC+ и E 63 S 4MATIC+ доступен 4-литровый 8-цилиндровый двигатель, который оснащен 2 турбокомпрессорами.
Для E 63 4MATIC+ мощность силового агрегата составит 571 л.с., 612 л.с. - для E 63 S 4MATIC+. Последний ускоряется до 100 км/ч за 3,4 сек. В качестве трансмиссии автопроизводитель предлагает 9-скоростную трансмиссию AMG Speedshift MCT. Что касается специальной версии, то она будет доступна для покупки на протяжении года.
Отличием E 63 S 4MATIC+ Edition 1 от остальных версий станет 2-цветное оформление Grey magno и Night black magno, пакет AMG Night и кованые диски размером 20 дюймов.
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz E-класс All-Terrain 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|194
|Объем двигателя
|1950
|Тип трансмисии
|автоматическая, 9-ступенчатая
|Привод
|полный
|Смешанный цикл
|5.1
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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