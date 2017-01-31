Опубликован рейтинг регионов по числу сделок на вторичном авторынке
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В перечне - около 40 регионов страны. Как и прежде, на вторичном рынке легкового транспорта наиболее привлекательными остаются Москва и Московская область, где за последние 12 месяцев продано 327 000 и 302 700 автомобилей соответственно.
Прирост продаж техники в столице составил около 5,3 %, а в области - 8,7 %, передает аналитическое агентство «Автостат».
Далее в рейтинге регионов - Кубань, где сумели реализовать более 247 000 машин, превысив прошлогодние показатели на 4,4 %.
В пятерке также оказался Санкт-Петербург, где в 2016 году на вторичном рынке совершено более 189 600 сделок с легковыми автомобилями. Следующей отмечена Ростовская область с приростом в 2,8 % и общим объемом реализованной техники 158 300 ед. В десятку самых популярных регионов с увеличенными продажами автомобилей вторичного рынка вошли Свердловская и Челябинская области, Башкирия, Татарстан. Всего в минувшем году продано более 5 190 000 подержанных легковых машин.
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Опубликован рейтинг регионов по числу сделок на вторичном авторынке
Прирост продаж техники в столице составил около 5,3 %, а в области - 8,7 %, передает аналитическое агентство «Автостат». Далее в рейтинге регионов - Кубань, где сумели реализовать более 247 000 машин, превысив прошлогодние показатели на 4,4 %. В пятерке также оказался Санкт-Петербург, где в 2016 году на вторичном рынке совершено более 189 600 сделок с легковыми автомобилями. Следующей отмечена Ростовская область с приростом в 2,8 % и общим объемом реализованной техники 158 300 ед. В десятку самых популярных регионов с увеличенными продажами автомобилей вторичного рынка вошли Свердловская и Челябинская области, Башкирия, Татарстан. Всего в минувшем году продано более 5 190 000 подержанных легковых машин.
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