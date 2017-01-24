24 января 2017, 18:16

Опубликована запись испытаний нового BMW 8-Series

Автошпионы сделали видео испытаний новинки на заснеженной трассе в Швеции. Известно, что она будет выпущена в кузовах купе и кабриолет. Основой для 8-Series станет платформа CLAR, на которой строится 7-Series.
Эксперты считают, что 8-Series Coupe и 8-Series Convertible (кабриолет) будут представлены в ближайшее время, но официальный выход обновленной «восьмерки» предполагается лишь в следующем году.
 
Предполагается, что «восьмерку» оснастят линейкой двигателей V6 и 8-цилиндровым турбомотором 450 л.с. Не исключено, что позже выйдут «заряженные» версии модели с битурбированным двигателем.
Новинки и концепт кары БМВ

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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
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BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
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Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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Опубликована запись испытаний нового BMW 8-Series
Эксперты считают, что 8-Series Coupe и 8-Series Convertible (кабриолет) будут представлены в ближайшее время, но официальный выход обновленной «восьмерки» предполагается лишь в следующем году. Предполагается, что «восьмерку» оснастят линейкой двигателей V6 и 8-цилиндровым турбомотором 450 л.с. Не исключено, что позже выйдут «заряженные» версии модели с битурбированным двигателем.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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