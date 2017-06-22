22 июня 2017, 18:07
Опубликовано первое изображение BMW M6 GT
В социальных сетях появился первый рендер будущего «заряженного» спорткара BMW M6 GT, мощность двигателя которого, как ожидается, составит около 600 л.с. при 700 Нм крутящего момента.
Отметим, что после презентации BMW 6-Series GT ажиотаж публики был невелик, поскольку внешний вид новинки многие сочли ожидаемым. Поэтому дизайнеры из X-Tomi Design решили создать рендер «заряженной» модификации этого авто - M6 GT, который и расходится сейчас по сетям.
Судя по изображению, новинка получит аэродинамический обвес и довольно агрессивную , по сравнению с традиционной версией, переднюю часть кузова. Также автомобиль обустроят карбоновой крышей с целью снижения массы.
Под капотом BMW M6 GT расположен 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 от модели BMW M5. Полноприводная система xDrive будет передавать крутящий момент на все колеса или на заднюю ось.
По некоторым сведениям, в моторную гамму войдут 2-литровые турбомоторы мощностью 251 л.с., а также 3-литровые V6 выдающие 340 л.с. По некоторым данным, будет доступна даже гибридная силовая установка с 2-литровым бензиновым двигателем в базе.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M6 Gran Coupe 4.4 AMT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|560
|Объем двигателя
|4395
|Тип трансмисии
|Роботизированная 7
|Привод
|задний
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|7.6
|Смешанный цикл
|9.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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