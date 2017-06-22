22 июня 2017, 18:07

Опубликовано первое изображение BMW M6 GT

В социальных сетях появился первый рендер будущего «заряженного» спорткара BMW M6 GT, мощность двигателя которого, как ожидается, составит около 600 л.с. при 700 Нм крутящего момента.
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Отметим, что после презентации BMW 6-Series GT ажиотаж публики был невелик, поскольку внешний вид новинки многие сочли ожидаемым. Поэтому дизайнеры из X-Tomi Design решили создать рендер «заряженной» модификации этого авто - M6 GT, который и расходится сейчас по сетям.
 
Судя по изображению, новинка получит аэродинамический обвес и довольно агрессивную , по сравнению с традиционной версией, переднюю часть кузова. Также автомобиль обустроят карбоновой крышей с целью снижения массы.

Под капотом BMW M6 GT расположен 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 от модели BMW M5. Полноприводная система xDrive будет передавать крутящий момент на все колеса или на заднюю ось.
 
По некоторым сведениям, в моторную гамму войдут 2-литровые турбомоторы мощностью 251 л.с., а также 3-литровые V6 выдающие 340 л.с. По некоторым данным, будет доступна даже гибридная силовая установка с 2-литровым бензиновым двигателем в базе.

Комплектации и технические характеристики

BMW M6 Gran Coupe 4.4 AMT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин560
Объем двигателя4395
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводзадний
Городской цикл14.0
Загородный цикл7.6
Смешанный цикл9.9
ТопливоАИ-95
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Опубликовано первое изображение BMW M6 GT
Отметим, что после презентации BMW 6-Series GT ажиотаж публики был невелик, поскольку внешний вид новинки многие сочли ожидаемым. Поэтому дизайнеры из X-Tomi Design решили создать рендер «заряженной» модификации этого авто - M6 GT, который и расходится сейчас по сетям. Судя по изображению, новинка получит аэродинамический обвес и довольно агрессивную , по сравнению с традиционной версией, переднюю часть кузова. Также автомобиль обустроят карбоновой крышей с целью снижения массы.Под капотом BMW M6 GT расположен 4,4-литровый твин-турбо двигатель V8 от модели BMW M5. Полноприводная система xDrive будет передавать крутящий момент на все колеса или на заднюю ось. По некоторым сведениям, в моторную гамму войдут 2-литровые турбомоторы мощностью 251 л.с., а также 3-литровые V6 выдающие 340 л.с. По некоторым данным, будет доступна даже гибридная силовая установка с 2-литровым бензиновым двигателем в базе.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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