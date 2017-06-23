23 июня 2017, 17:59
Опубликованы дебютные изображения обновленного Volkswagen Touareg
Рендеры новинки Volkswagen Touareg 2018 модельного года создавались независимыми дизайнерами из студии OmniAuto. Ожидается, что внедорожник возьмет за основу архитектуру Audi Q7.
Новинка будет доступна европейском рынке с бензиновыми и дизельными агрегатами, а на американском - только с бензиновыми.
Ожидается, что авто получит некоторые черты внешнего дизайна от своего «соплатформенника» Audi Q7. Вероятно, это будет форма передних фар и некоторые черты решетки радиатора. По крайней мере, дизайнер так видит.
В экстерьере новинки замечено некоторое сходство с флагманской четырехдверкой Arteon. В салоне Touareg 2018 тоже произойдет немало обновлений. Он получит полностью цифровую панель приборов и широкоформатный экран мультимедийной системы с функциями распознавания жестов и голоса.
Дебют Volkswagen Touareg 2018 пройдет на Франкфуртском автосалоне в сентябре. Его серийное производство будет налажено в Братиславе в ноябре этого года.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Tiguan Trendline 1.4 МТ 4х4
|Год выпуска, с
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1395
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|8.3
|Загородный цикл
|6.0
|Смешанный цикл
|6.9
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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