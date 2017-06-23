23 июня 2017, 17:59

Опубликованы дебютные изображения обновленного Volkswagen Touareg

Рендеры новинки Volkswagen Touareg 2018 модельного года создавались независимыми дизайнерами из студии OmniAuto. Ожидается, что внедорожник возьмет за основу архитектуру Audi Q7.
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Новинка будет доступна европейском рынке с бензиновыми и дизельными агрегатами, а на американском - только с бензиновыми.
 
Ожидается, что авто получит некоторые черты внешнего дизайна от своего «соплатформенника» Audi Q7. Вероятно, это будет форма передних фар и некоторые черты решетки радиатора. По крайней мере, дизайнер так видит.
 
В экстерьере новинки замечено некоторое сходство с флагманской четырехдверкой Arteon. В салоне Touareg 2018 тоже произойдет немало обновлений. Он получит полностью цифровую панель приборов и широкоформатный экран мультимедийной системы с функциями распознавания жестов и голоса.
 
Дебют Volkswagen Touareg 2018 пройдет на Франкфуртском автосалоне в сентябре. Его серийное производство будет налажено в Братиславе в ноябре этого года.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Tiguan Trendline 1.4 МТ 4х4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл8.3
Загородный цикл6.0
Смешанный цикл6.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Tiguan
На дизель устанавливай автономный стояночный отопитель, дизели не греются, а электрический подогреватель воздуха слабый. Я за 10-15 минут до пуска двигателя дистанционно включаю отопитель и когда сажусь в машину она полностью прогревается через 10 минут до 80 градусов при -20 на улице.
Вячеслав
Тест-драйв Volkswagen Tiguan: в расцвете сил
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
Дмитрий
Volkswagen Tiguan получил новый двигатель
Хрень а не мотор 1.4 150 л.с битурбо , с ресурсом в 100 тыс км, и полным набором болячек , не ужели нельзя поставить нормальный мотор, или к нам поставляют только всякую ......
suomi
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Опубликованы дебютные изображения обновленного Volkswagen Touareg
Новинка будет доступна европейском рынке с бензиновыми и дизельными агрегатами, а на американском - только с бензиновыми. Ожидается, что авто получит некоторые черты внешнего дизайна от своего «соплатформенника» Audi Q7. Вероятно, это будет форма передних фар и некоторые черты решетки радиатора. По крайней мере, дизайнер так видит. В экстерьере новинки замечено некоторое сходство с флагманской четырехдверкой Arteon. В салоне Touareg 2018 тоже произойдет немало обновлений. Он получит полностью цифровую панель приборов и широкоформатный экран мультимедийной системы с функциями распознавания жестов и голоса. Дебют Volkswagen Touareg 2018 пройдет на Франкфуртском автосалоне в сентябре. Его серийное производство будет налажено в Братиславе в ноябре этого года.
2017-06-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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