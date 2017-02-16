Опубликованы фото гибрида Cadillac XT5

Китайские СМИ обнародовали фотографии новой версии кроссовера Cadillac XT5. Предполагается, что бренд собирается реализовывать в Поднебесной гибридную модификацию модели.
В отличие от стандартного Cadillac XT5, запечатлённый на фотографиях кроссовер получил иную радиаторную решётку и логотип 30E на крышке багажного отделения. По информации СМИ, логотип 30E указывает на то, что в продажу поступит гибридный внедорожник Cadillac XT5 30E.
Дебют модели может состояться уже ближайшей весной. Ожидается, что модель оснастят гибридной силовой установкой, включающей в себя 2-литровый турбированный мотор мощностью 262 л.с., электродвигатель и комплект аккумуляторных батарей.
Стоит отметить, что в модельной линейке бренда Cadillac уже есть один гибрид - флагманский седан CT6, зарядку которого можно осуществлять от бытовой электросети. Автомобиль получил 2-литровый турбированный двигатель и 2 электромотора.
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В отличие от стандартного Cadillac XT5, запечатлённый на фотографиях кроссовер получил иную радиаторную решётку и логотип 30E на крышке багажного отделения. По информации СМИ, логотип 30E указывает на то, что в продажу поступит гибридный внедорожник Cadillac XT5 30E. Дебют модели может состояться уже ближайшей весной. Ожидается, что модель оснастят гибридной силовой установкой, включающей в себя 2-литровый турбированный мотор мощностью 262 л.с., электродвигатель и комплект аккумуляторных батарей. Стоит отметить, что в модельной линейке бренда Cadillac уже есть один гибрид - флагманский седан CT6, зарядку которого можно осуществлять от бытовой электросети. Автомобиль получил 2-литровый турбированный двигатель и 2 электромотора.
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