16 февраля 2017, 12:01

Опубликованы фото гибрида Cadillac XT5

Китайские СМИ обнародовали фотографии новой версии кроссовера Cadillac XT5. Предполагается, что бренд собирается реализовывать в Поднебесной гибридную модификацию модели.
В отличие от стандартного Cadillac XT5, запечатлённый на фотографиях кроссовер получил иную радиаторную решётку и логотип 30E на крышке багажного отделения. По информации СМИ, логотип 30E указывает на то, что в продажу поступит гибридный внедорожник Cadillac XT5 30E.
 
Дебют модели может состояться уже ближайшей весной. Ожидается, что модель оснастят гибридной силовой установкой, включающей в себя 2-литровый турбированный мотор мощностью 262 л.с., электродвигатель и комплект аккумуляторных батарей.
 
Стоит отметить, что в модельной линейке бренда Cadillac уже есть один гибрид - флагманский седан CT6, зарядку которого можно осуществлять от бытовой электросети. Автомобиль получил 2-литровый турбированный двигатель и 2 электромотора.

Комплектации и технические характеристики

Cadillac XT5 Premium 3.6 AT 4x4
Год выпуска, с2016
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин314
Объем двигателя3649
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл13.1
Загородный цикл9.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Опубликованы фото гибрида Cadillac XT5
В отличие от стандартного Cadillac XT5, запечатлённый на фотографиях кроссовер получил иную радиаторную решётку и логотип 30E на крышке багажного отделения. По информации СМИ, логотип 30E указывает на то, что в продажу поступит гибридный внедорожник Cadillac XT5 30E. Дебют модели может состояться уже ближайшей весной. Ожидается, что модель оснастят гибридной силовой установкой, включающей в себя 2-литровый турбированный мотор мощностью 262 л.с., электродвигатель и комплект аккумуляторных батарей. Стоит отметить, что в модельной линейке бренда Cadillac уже есть один гибрид - флагманский седан CT6, зарядку которого можно осуществлять от бытовой электросети. Автомобиль получил 2-литровый турбированный двигатель и 2 электромотора.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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