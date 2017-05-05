50
5 мая 2017, 08:26

Опубликованы фото обновленного BMW M2

В сети появились первые снимки обновленного купе BMW M2, которое презентуют широкой публике через несколько месяцев. Фотографии опубликованы на приложении для смартфонов, но вскоре их удалили.
^
Ранее мы писали
«Молния Маккуин!» - воскликнул шестилетний сын, увидев вдалеке сверкающую на солнце, ярко-красную миниатюрную ...
Читать далее
Судя по сохранившимся скриншотам, новинка практически не отличается от текущей модели, купе оснастят измененной светодиодной оптикой, которая станет угловатой, также изменятся задние фонари.

Предполагается, что автомобиль, как и прежде, будет оснащаться 3-литровым агрегатом отдачей 370 л.с. и 6-скоростной МКПП или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч займет у машины 4,3 сек., а максимальная скорость составит 250 км/ч.
 
Отметим, что пару дней назад в открытых источниках появились снимки другой новинки концерна - прототипа будущего BMW X4.

Комплектации и технические характеристики

BMW M2 3.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/4
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин370
Объем двигателя2979
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл11.6
Загородный цикл6.7
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-98
Все характеристики
Новинки и концепт кары БМВ М2

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
на наших весенних дорогах на таком авто сильно не разгонишься
Saimaa
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква BMW Автомудрость BMW АвтоПитер BMW Дизайн и тюнинг BMW Новинки и концепт кары BMW Новости и акции автосалонов BMW Автосалоны и дилеры марки BMW Аренда и прокат авто марки BMW Автоклубы и форумы автозавчастей марки BMW Автосервисы и магазины автозапчастей марки BMW
Главные материалы
Сам себе мастер: кому нужна аренда СТО?
Тест-драйв Skoda Octavia: мастер репутации
Где Вы храните документы на машину?
Голосовать
Продажа BMW M2
Объявления о продаже BMW M2
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль M2
Опубликованы фото обновленного BMW M2
{{material_119040}} Судя по сохранившимся скриншотам, новинка практически не отличается от текущей модели, купе оснастят измененной светодиодной оптикой, которая станет угловатой, также изменятся задние фонари.Предполагается, что автомобиль, как и прежде, будет оснащаться 3-литровым агрегатом отдачей 370 л.с. и 6-скоростной МКПП или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч займет у машины 4,3 сек., а максимальная скорость составит 250 км/ч. Отметим, что пару дней назад в открытых источниках появились снимки другой новинки концерна - прототипа будущего BMW X4.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Магнитогорск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG