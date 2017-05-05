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5 мая 2017, 08:26
Опубликованы фото обновленного BMW M2
В сети появились первые снимки обновленного купе BMW M2, которое презентуют широкой публике через несколько месяцев. Фотографии опубликованы на приложении для смартфонов, но вскоре их удалили.
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Предполагается, что автомобиль, как и прежде, будет оснащаться 3-литровым агрегатом отдачей 370 л.с. и 6-скоростной МКПП или 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Разгон до 100 км/ч займет у машины 4,3 сек., а максимальная скорость составит 250 км/ч.
Отметим, что пару дней назад в открытых источниках появились снимки другой новинки концерна - прототипа будущего BMW X4.
Комплектации и технические характеристики
|BMW M2 3.0 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/4
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|370
|Объем двигателя
|2979
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|11.6
|Загородный цикл
|6.7
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|АИ-98
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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