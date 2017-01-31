31 января 2017, 14:32

Опубликованы фото обновленного Haima S7

Китайская компания распространила новые снимки кроссовера S7, продажи которого уже стартовали. Отмечается, что модель предназначена исключительно для рынка Китая.
Первое поколения кроссовера Haima выпускается в Китае с 2013 года, а текущее обновление, получившее приставку S7, поступило в продажу несколько дней назад. Новая генерация паркетника стала несколько крупнее по сравнению с предшественником. Так, длина новинки составляет 4 480 мм. Ширина и длина - 1 860 мм и 1 715 мм соответственно. Колесная база увеличена до 2 619 мм. У кроссовера теперь новый бампер, решетка радиатора, дизайн передней оптики.
 
Под капотом рестайлингового Haima S7 расположился 1,8-литровый турбированный бензиновый мотор 188 л.с. В зависимости от комплектации модель может быть предложена с 6-диапазонной «механикой», а также с АКПП.
 
В список оснащения вошел климат контроль, мультимедийный центр с 7-дюймовым тачскрином, а также набор «зимних» опций. В Китае новый Haima S7 обойдется покупателям в 98 800 - 126 800 юаней (порядка 853 000 - 1 095 000 рублей).
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Форум Haima 3
Машинка то хороша только-с запчастями по регионам гемор страшенный, качество сборки, даже не китайское, достойное занимаемого сигмента между х и совсем хх...машина снята с производства спустя спустя год это о многом говорит...желающие обладать эксклюзивной породией на китайское авто флаг вам в руки. ...
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Опубликованы фото обновленного Haima S7
Первое поколения кроссовера Haima выпускается в Китае с 2013 года, а текущее обновление, получившее приставку S7, поступило в продажу несколько дней назад. Новая генерация паркетника стала несколько крупнее по сравнению с предшественником. Так, длина новинки составляет 4 480 мм. Ширина и длина - 1 860 мм и 1 715 мм соответственно. Колесная база увеличена до 2 619 мм. У кроссовера теперь новый бампер, решетка радиатора, дизайн передней оптики. Под капотом рестайлингового Haima S7 расположился 1,8-литровый турбированный бензиновый мотор 188 л.с. В зависимости от комплектации модель может быть предложена с 6-диапазонной «механикой», а также с АКПП. В список оснащения вошел климат контроль, мультимедийный центр с 7-дюймовым тачскрином, а также набор «зимних» опций. В Китае новый Haima S7 обойдется покупателям в 98 800 - 126 800 юаней (порядка 853 000 - 1 095 000 рублей).
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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