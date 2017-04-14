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14 апреля 2017, 16:59

Опубликованы характеристики Citroen C5

В распоряжении китайских автомобильных изданий оказались официальные фотографии обновленной версии Citroen C5. Новинку рассекретили за несколько дней до премьеры, которая пройдет в рамках автомобильного шоу в Шанхае на следующей неделе.
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Отличаясь от предшественника, седан имеет обновленную внешность с фарами головного света и фонарями, светодиодной технологией, вместе с тем изменилась радиаторная решетка и бампера.
 
Важно уточнить, что длина Citroen C5 увеличилась на 20 мм. В салоне произошли кардинальные изменения: появилась новая информационно-развлекательная система с большим экраном, электронная панель приборов, новый руль, а также новый блок управления климатической системой.
 
Техническая часть осталась прежней: на выбор покупателя представлены 1,6 и 1,8-литровые двигатели, пару которым составляет 6-скоростной автомат.
 
В новинке присутствует безальтернативный передний привод. В списке оснащения автомобиля можно найти адаптивный круиз-контроль, систему по удержанию машины в своей полосе и блок предотвращения столкновения.
 
Официальная премьера обновлённого Citroen C5 заявлена 19 апреля.

Комплектации и технические характеристики

Citroen C5 Break 3.0 V6Citroen C5 Break 3.0 V6
Год выпуска, с2008 2008
Год выпуска, по2014 2014
КузовУниверсал Универсал
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива Бензиновый с распределенным впрыском топлива
Мощность, л.с./ об/мин215/6000 215/6000
Объем двигателя2946 2946
Тип трансмисииАвтоматическая 6-ступенчатая Автоматическая 6-ступенчатая
ПриводНа передние колеса На передние колеса
Городской цикл15,7 15,7
Загородный цикл7,6 7,6
Смешанный цикл10,6 10,6
ТопливоБензин А-95 Бензин А-95
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Опубликованы характеристики Citroen C5
Отличаясь от предшественника, седан имеет обновленную внешность с фарами головного света и фонарями, светодиодной технологией, вместе с тем изменилась радиаторная решетка и бампера. Важно уточнить, что длина Citroen C5 увеличилась на 20 мм. В салоне произошли кардинальные изменения: появилась новая информационно-развлекательная система с большим экраном, электронная панель приборов, новый руль, а также новый блок управления климатической системой. Техническая часть осталась прежней: на выбор покупателя представлены 1,6 и 1,8-литровые двигатели, пару которым составляет 6-скоростной автомат. В новинке присутствует безальтернативный передний привод. В списке оснащения автомобиля можно найти адаптивный круиз-контроль, систему по удержанию машины в своей полосе и блок предотвращения столкновения. Официальная премьера обновлённого Citroen C5 заявлена 19 апреля.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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