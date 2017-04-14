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14 апреля 2017, 16:59
Опубликованы характеристики Citroen C5
В распоряжении китайских автомобильных изданий оказались официальные фотографии обновленной версии Citroen C5. Новинку рассекретили за несколько дней до премьеры, которая пройдет в рамках автомобильного шоу в Шанхае на следующей неделе.
Отличаясь от предшественника, седан имеет обновленную внешность с фарами головного света и фонарями, светодиодной технологией, вместе с тем изменилась радиаторная решетка и бампера.
Важно уточнить, что длина Citroen C5 увеличилась на 20 мм. В салоне произошли кардинальные изменения: появилась новая информационно-развлекательная система с большим экраном, электронная панель приборов, новый руль, а также новый блок управления климатической системой.
Техническая часть осталась прежней: на выбор покупателя представлены 1,6 и 1,8-литровые двигатели, пару которым составляет 6-скоростной автомат.
В новинке присутствует безальтернативный передний привод. В списке оснащения автомобиля можно найти адаптивный круиз-контроль, систему по удержанию машины в своей полосе и блок предотвращения столкновения.
Официальная премьера обновлённого Citroen C5 заявлена 19 апреля.
Комплектации и технические характеристики
|Citroen C5 Break 3.0 V6
|Citroen C5 Break 3.0 V6
|Год выпуска, с
|2008
|2008
|Год выпуска, по
|2014
|2014
|Кузов
|Универсал
|Универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Бензиновый с распределенным впрыском топлива
|Мощность, л.с./ об/мин
|215/6000
|215/6000
|Объем двигателя
|2946
|2946
|Тип трансмисии
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Привод
|На передние колеса
|На передние колеса
|Городской цикл
|15,7
|15,7
|Загородный цикл
|7,6
|7,6
|Смешанный цикл
|10,6
|10,6
|Топливо
|Бензин А-95
|Бензин А-95
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Отзывы по теме
Сервисы ситроеновские - это что-то... увы. Остальное вроде бы нормально...
Отъездил 2 года на С5 с 2-х литровым движком. Продавал с сожалением - машина очень комфортная, хотя пару раз менял передние гидростойки по гарантии (эту проблему описывал в статье про подвеску Ситроен http:// www.lion-auto.com/ Podveska-Citroen-i-Peugeot) . С новым бензиновым движком 1,6 л уже не купил ...
Цитата: " к слову, новый C5 получил максимальные 5 звезд на краш-тестах по версии EuroNCAP". Это не совсем так - звезд-то теперь у EuroNCAP максимальных не пять, а шесть.
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