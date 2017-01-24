Опубликованы первые фото Alfa Romeo Giulia DTM

В сети появились рендерные снимки гоночного болида Alfa Romeo Giulia DTM, который замечен в кузовном первенстве German Touring Car Championship. Облик авто дополнили дизайнеры.
За основу для рендера взят болид 155 V6 TI DTM, который в середине 90-х годов прошлого века успешно выступал на треках гоночной серии DTM. Под капотом авто располагался 2,5-литровый мотор V6, производительность которого позволяла конкурировать с автомобилями от Mercedes-Benz и Opel.
Giulia DTM получил обвес с массивным задним антикрылом, а также гоночную ливрею Martini Racing. По данным дизайнеров, такой седан смог бы составить конкуренцию современным Audi, Mercedes-Benz и BMW.
Необходимо отметить, что разработчики Alfa Romeo пока не планируют выводить седан Giulia на гоночные треки серии DTM. По мнению экспертов, в кузовной серии мог бы достойно поучаствовать новый седан Giulia Quadrifoglio.
Напомним, что на днях в сети появились первые снимки кроссовера Stelvio.
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс:
1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р
2 Поршень 7137079 8500р
3 Вкладыши ...
За основу для рендера взят болид 155 V6 TI DTM, который в середине 90-х годов прошлого века успешно выступал на треках гоночной серии DTM. Под капотом авто располагался 2,5-литровый мотор V6, производительность которого позволяла конкурировать с автомобилями от Mercedes-Benz и Opel. Giulia DTM получил обвес с массивным задним антикрылом, а также гоночную ливрею Martini Racing. По данным дизайнеров, такой седан смог бы составить конкуренцию современным Audi, Mercedes-Benz и BMW. Необходимо отметить, что разработчики Alfa Romeo пока не планируют выводить седан Giulia на гоночные треки серии DTM. По мнению экспертов, в кузовной серии мог бы достойно поучаствовать новый седан Giulia Quadrifoglio. Напомним, что на днях в сети появились первые снимки кроссовера Stelvio.
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