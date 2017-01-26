Опубликованы первые изображения кроссовера УАЗ

На сайте Роспатента появились рендерные снимки новинки от «УАЗ», характеризуемой как автомобиль повышенной проходимости. По мнению экспертов, Ульяновский автозавод запатентовал первый в своей истории кроссовер.
Первая информация о том, что компания занимается разработкой первого кроссовера, появилась в СМИ еще в середине 2016 года. Как сообщалось ранее, новинка будет построена на единой модульной платформе, разработанной для автомобилей проекта кортеж.
Сообщается, что правообладателем патентных изображений является ФГУП НАМИ, занимающаяся разработкой проекта «Кортеж». По данным журналистов, в списке разработчиков кроссовера числится главный дизайнер научно-технического центра компании «УАЗ» Андрей Сухановcкий.
Трансмиссию для паркетника УАЗ разработают китайские специалисты из компании BAIC. Не исключено, что производством узла и его компонентов также займутся инженеры из КНР.
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Первая информация о том, что компания занимается разработкой первого кроссовера, появилась в СМИ еще в середине 2016 года. Как сообщалось ранее, новинка будет построена на единой модульной платформе, разработанной для автомобилей проекта кортеж.{{material_116768}} Сообщается, что правообладателем патентных изображений является ФГУП НАМИ, занимающаяся разработкой проекта «Кортеж». По данным журналистов, в списке разработчиков кроссовера числится главный дизайнер научно-технического центра компании «УАЗ» Андрей Сухановcкий. Трансмиссию для паркетника УАЗ разработают китайские специалисты из компании BAIC. Не исключено, что производством узла и его компонентов также займутся инженеры из КНР.
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