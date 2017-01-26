26 января 2017, 11:24

Опубликованы первые изображения кроссовера УАЗ

На сайте Роспатента появились рендерные снимки новинки от «УАЗ», характеризуемой как автомобиль повышенной проходимости. По мнению экспертов, Ульяновский автозавод запатентовал первый в своей истории кроссовер.
Первая информация о том, что компания занимается разработкой первого кроссовера, появилась в СМИ еще в середине 2016 года. Как сообщалось ранее, новинка будет построена на единой модульной платформе, разработанной для автомобилей проекта кортеж.
Ранее мы писали
Ульяновский автозавод намерен в 2020 году выпустить совершенно новую модель. По предварительным данным, речь ...
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Сообщается, что правообладателем патентных изображений является ФГУП НАМИ, занимающаяся разработкой проекта «Кортеж». По данным журналистов, в списке разработчиков кроссовера числится главный дизайнер научно-технического центра компании «УАЗ» Андрей Сухановcкий.
 
Трансмиссию для паркетника УАЗ разработают китайские специалисты из компании BAIC. Не исключено, что производством узла и его компонентов также займутся инженеры из КНР.
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Отзывы по теме
Форум УАЗ 469
чому забивається 1 передача при включині задньойі
Василь
Форум УАЗ 31519
Здравствуйте.Купил УАЗ. Плохо закрывается дверь, никогда раньше не регулировал. Кто знает как, подскажите, если есть видео скиньте ссылку пожалуйста.
Алексей Кузнецов
Форум УАЗ 2206
на новых буханках 2014г с новой передней подвеской сплошные недоработки.рама трещит в задней опоре передней рессоры и кронштейне опоры салона недоработка завода .место ослаблено.в новой 5 ступенчатой кпп есть слабый узел ступица 3 и 4 передачи.мелкий щлиц обычно срывает на 40тыс пробега
василий
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Опубликованы первые изображения кроссовера УАЗ
Первая информация о том, что компания занимается разработкой первого кроссовера, появилась в СМИ еще в середине 2016 года. Как сообщалось ранее, новинка будет построена на единой модульной платформе, разработанной для автомобилей проекта кортеж.{{material_116768}} Сообщается, что правообладателем патентных изображений является ФГУП НАМИ, занимающаяся разработкой проекта «Кортеж». По данным журналистов, в списке разработчиков кроссовера числится главный дизайнер научно-технического центра компании «УАЗ» Андрей Сухановcкий. Трансмиссию для паркетника УАЗ разработают китайские специалисты из компании BAIC. Не исключено, что производством узла и его компонентов также займутся инженеры из КНР.
2017-01-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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