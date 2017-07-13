13 июля 2017, 11:25
Опубликованы подробности оснащения президентского лимузина
Последние месяцы не утихает интерес к отечественному проекту «Кортеж», в рамках которого будет создана линейка автомобилей для первых лиц государства. Сегодня появились подробности о техническом оснащении российского «премиума».
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Еще одна вариация лимузина будет обладать 8-цилиндровым двигателем мощностью 650 л.с. Самая «спокойная» модель скроет под капотом рядную «четверку» на 250 «лошадей». По словам Казмирчука, специально для президентского проекта специалистами была разработана девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
Напомним, что созданием двигателя V8 для премиального проекта «Кортеж» занимались специалисты «НАМИ» с поддержкой инженеров немецкого автоконцерна Porsche Engineering. Другие два мотора являются авторскими разработками Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института.
Проект «Кортеж» включает в себя выпуск четырех моделей - седана, лимузина, микроавтобуса и внедорожника.
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