Опубликованы шпионские фото обновленного Ford Edge
Изображения прототипа кроссовера сделаны во время ходовых испытаний, которые проходили в штате Мичиган. Из-за того, что презентация концепта еще не состоялась, дизайн авто спрятали под камуфляжной пленкой.
Основной акцент разработчиков сделан на экстерьере, а на новом оборудовании, которым оборудован салон. Еще Ford Edge получил новую головную оптику и усиленную радиаторную решетку.
Сообщается, что в основу кроссовера положена база CD4, принадлежащая к сегменту SUV. Динамические особенности авто будут включать в себя 2,7-литровый мотор EcoBoost, а также силовой агрегат V6 объемом 3,5 литра.
Отметим, что популярный внедорожник Edge был доработан компанией Ford в 2014 году. Абсолютно новая база в комплекте с Lincoln MKX обеспечили необходимое обновление для модели, которая присутствуют на рынке 7 лет.
Не исключено, что в 2019 году Edge получит очередное обновление. Новая функция будет касаться только кузова и некоторых функций оснащения. Но, по предварительным данным, Edge будет оснащен той же платформой, что и Ford CD4.
Наиболее существенные изменения ждут силовую часть внедорожника.
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