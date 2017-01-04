Опубликованы снимки Kia Picanto новой генерации

Компания Kia опубликовала первые официальные фотографии III поколения Picanto. Автомобильчик сегмента «А» создан в дизайн-центрах в Намьянге (Южная Корея) и Франкфурте-на-Майне (Германия). Впервые Picanto представлен в спортивной версии GT Line.
Колесная база нового поколения модели увеличена на 15 мм, по сравнению с предшественником (с 2 385 до 2 400 мм). Палитра цветов кузова состоит из 11 вариантов. Одним из главных элементов интерьера стала новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем.
Передний свес стал меньше, а задний, наоборот, увеличился, при этом габаритная длина осталась такой же (3 595 мм), как и у модели текущего, второго поколения.
Широкой публике новое поколение Picanto будет показано на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Продажи автомобиля начнутся позже.
Заметим, что в России спрос на субкомпактный Picanto архи-слабый. Не готов наш народ тратить деньги на микро-машинки, которые, к тому же, стоят не так уже и дешево (от 540 тыс. рублей за стартовую комплектацию Picanto актуальной генерации).
Это уже II поколение корейского малолитражного хэтчбека. Автомобильчик заметно преобразился – вид у него отныне мужественный и зрелый. В то же время Kia Picanto стал более незаурядным и игривым, соответствуя молодежному стилю городского и компактного автомобиля. Привлекают внимание крупные фары со светодиодными ...
Пожалуйста.
Советую зимой иметь аэрозоль "быстрый старт", сделать антикоррозийку, дополнить шумоизоляцию. Ну и расход оставляет желать лучшего. На сайте Тачкино.ру я более подробно описал, гляньте при желании. Модератор ссылку убрал.
Колесная база нового поколения модели увеличена на 15 мм, по сравнению с предшественником (с 2 385 до 2 400 мм). Палитра цветов кузова состоит из 11 вариантов. Одним из главных элементов интерьера стала новая мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Передний свес стал меньше, а задний, наоборот, увеличился, при этом габаритная длина осталась такой же (3 595 мм), как и у модели текущего, второго поколения. Широкой публике новое поколение Picanto будет показано на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Продажи автомобиля начнутся позже. Заметим, что в России спрос на субкомпактный Picanto архи-слабый. Не готов наш народ тратить деньги на микро-машинки, которые, к тому же, стоят не так уже и дешево (от 540 тыс. рублей за стартовую комплектацию Picanto актуальной генерации).
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