Осенью стартует установка арок Крымского моста на фарватер
Арки – самые габаритные конструкции Крымского моста, их вес – почти 6 тыс. тонн железнодорожная и более 4 тыс. тонн автодорожная. Длина каждой –227 метров. Они перекроют судоходный фарватер Керчь-Еникальского канала на высоте 35 метров, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.
Обе арки собираются на стапелях технологической площадки в Керчи. После того, как конструкции будут полностью готовы, их предстоит поочередно перевезти по морю и установить на фарватерные опоры. Небольшие глубины акватории почти соизмеримы с осадкой плавучей системы, предназначенной для транспортировки арок, а сам Керченский пролив отличается нестабильными ветрами и волнением. Поэтому в детальной проработке операции задействованы профильные НИИ, конструкторские бюро и ведомства, мостовики, судостроители и судоводители.
Операция будет проходить в несколько этапов. В итоге над фарватером будет сформирована архитектурная доминанта мостового сооружения. Максимальный подъем каждой дуги арки – 45 метров, то есть высота сооружения от поверхности воды составит в высшей точке 80 метров.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное