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23 мая 2017, 09:35

Осенью стартует установка арок Крымского моста на фарватер

В сентябре этого года строителям Керченской переправы предстоит перевезти и смонтировать на фарватерные опоры арочные пролеты общим весом почти 10 тыс. тонн. Установка столь габаритных конструкций в морской акватории проводится впервые в практике отечественного мостостроения.
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Арки – самые габаритные конструкции Крымского моста, их вес – почти 6 тыс. тонн железнодорожная и более 4 тыс. тонн автодорожная. Длина каждой –227 метров. Они перекроют судоходный фарватер Керчь-Еникальского канала на высоте 35 метров, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.

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Обе арки собираются на стапелях технологической площадки в Керчи. После того, как конструкции будут полностью готовы, их предстоит поочередно перевезти по морю и установить на фарватерные опоры. Небольшие глубины акватории почти соизмеримы с осадкой плавучей системы, предназначенной для транспортировки арок, а сам Керченский пролив отличается нестабильными ветрами и волнением. Поэтому в детальной проработке операции задействованы профильные НИИ, конструкторские бюро и ведомства, мостовики, судостроители и судоводители.

Операция будет проходить в несколько этапов. В итоге над фарватером будет сформирована архитектурная доминанта мостового сооружения. Максимальный подъем каждой дуги арки – 45 метров, то есть высота сооружения от поверхности воды составит в высшей точке 80 метров.

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Осенью стартует установка арок Крымского моста на фарватер
Арки – самые габаритные конструкции Крымского моста, их вес – почти 6 тыс. тонн железнодорожная и более 4 тыс. тонн автодорожная. Длина каждой –227 метров. Они перекроют судоходный фарватер Керчь-Еникальского канала на высоте 35 метров, сохраняя таким образом пространство для беспрепятственного транзита судов.{{material_118682}} Обе арки собираются на стапелях технологической площадки в Керчи. После того, как конструкции будут полностью готовы, их предстоит поочередно перевезти по морю и установить на фарватерные опоры. Небольшие глубины акватории почти соизмеримы с осадкой плавучей системы, предназначенной для транспортировки арок, а сам Керченский пролив отличается нестабильными ветрами и волнением. Поэтому в детальной проработке операции задействованы профильные НИИ, конструкторские бюро и ведомства, мостовики, судостроители и судоводители.Операция будет проходить в несколько этапов. В итоге над фарватером будет сформирована архитектурная доминанта мостового сооружения. Максимальный подъем каждой дуги арки – 45 метров, то есть высота сооружения от поверхности воды составит в высшей точке 80 метров.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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